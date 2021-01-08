Цена на овощи: какой продукт продают с наибольшей наценкой

В ноябре 2020 года в украинских супермаркетах в плодоовощной категории товаров наибольшая наценка была на морковь. Показатель в среднем составлял 72%, сообщает Еast-fruit.

Интересно, что именно по моркови у овощеводов было больше всего жалоб, ведь нынешние цены на продукт по сравнению с прошлым годом в среднем снизились на 60%.

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На втором месте по уровню доходности оказался столовый виноград. На нем супермаркеты также зарабатывали около 72% относительно средней оптовой (закупочной) цены.

Третью позицию заняли тепличные томаты, на них супермаркеты заработали в среднем 58% от закупочной цены. А вот наценка на огурцы была значительно ниже – лишь 28%.

Также издание отмечает, что несмотря на резкий рост оптовых цен на яблоко в этом сезоне, средняя наценка на самое доступное яблоко сетей супермаркетов составляла 56%. На репчатый лук наценка составляла 49%.