Федоров назвал 7 законопроектов Минцифры, которые планируют принять в этом году

В Министерстве цифровой трансформации поставили в приоритет законопроекты, которые еще будут дорабатывать в парламенте и пытаться принять в этом году.
Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал о 7 законопроектах:
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