Федоров назвал 7 законопроектов Минцифры, которые планируют принять в этом году

В Министерстве цифровой трансформации поставили в приоритет законопроекты, которые еще будут дорабатывать в парламенте и пытаться принять в этом году.

Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал о 7 законопроектах:

Изменения в закон, которые позволят полностью приравнять электронные паспорта к обычным пластиковым/ бумажным паспортам (сегодня использование электронных паспортов регулируется постановлением Кабинета министров об эксперименте). Решается проблема всех госорганов и частных компаний, которые до сих пор пытаются саботировать 21 век.

Изменения в закон о месте изменения регистрации. Еще один критически важный шаг к запуску электронной услуги в несколько кликов по изменению места регистрации. Это наиболее популярная услуга в Украине. В миниитерстве хотят сделать ее практически декларативной, отменив прописку во многих жизненных ситуациях (где она реально не нужна).

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Рамочный закон, который позволит начать внедрять уже в этом году «безбумажный режим» или paperless. Это когда государство не имеет права требовать документ у человека, если он уже есть в каком-либо государственном реестре.

Закон о Дія City. Это одна из лучших налоговых и правовых систем для IT и креативной индустрии в мире. По словам Федорова, “произойдет умопомрачительное стимулирование” развития аутсорсинговых и продуктовых компаний в Украине.

Законопроект о реестрах. Закон прежде всего об эффективности и надежности хранения персональных данных в реестрах. Принятие закона позволит запустить платформу для развертывания реестров (“безумная экономия” бюджета средств и решения, которые можно будет экспортировать на весь мир и зарабатывать как государство, а не тратить), улучшать качество данных в реестрах (отсутствие дублей, подтягивается вся информация и документы) и много других преимуществ.

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Закон о виртуальных активах. Легализация криптовалюты и открытие рынка. Первое чтение уже состоялось, важно доработать закон и принять его во втором. Это уверенный шаг в 21-м веке, который сразу перенесет Украину на уровень инновационных стран.