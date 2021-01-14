Выручка заведений общепита сократилась на 25% во время локдауна (исследование)

В среднем выручка заведений общепита упала на 25% за первые три дня локдауна 8-10 января, больше всего пострадали рестораны и бары.

Об этом говорится в исследовании Poster.

В исследовании сравнивались периоды с 8 до 10 января 2021 года и 10-12 января 2020 года, в выборку вошли около 2 тысяч заведений Украины.

Так, в среднем заведения потеряли 25% выручки против прошлого года. Больше всего пострадали рестораны и бары, выручка которых упала на 58% и 51% соответственно. Меньше всего – кофейни, потерявшие всего 12%.

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В то же время, суши-бары смогли увеличить выручку на 25%.

Отмечается, что заведения, которые в прошлом году ориентировались только на доставку, во время локдауна увеличили выручку на 5%. Также, около 30% заведений из выборки показали прирост относительно прошлого года.