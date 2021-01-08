К концу года цены на жилье в Харькове достигли максимального значения

В декабре 2020 года средние цены реальных продаж на вторичном рынке жилья Харькова достигли максимального значения – эквивалент 730 долларов за квадратный метр.
Об этом Finance.ua сообщили в Харьковском агентстве недвижимости.
По оценкам экспертов, это на 14,5 выше, чем средняя цена продаж за аналогичный период 2019 года, и на 7,3% выше, чем средняя цена продаж за весь 2020 год.
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В сравнении со средней ценой продаж за весь 2020 год средняя цена жилья в декабре тут выросла на 92 доллара за квадратный метр.
Отмечается, что данный показатель формируется на основе реальных договоренностей, к которым в конечном итоге пришли продавец и покупатель объекта, и поэтому достаточно объективно отражает ценовую ситуацию на рынке.
Инфографика: Харьковское агентство недвижимости
Напомним, ранее мы писали о том, что в Минрегионе подсчитали себестоимость строительства квадратного метра жилой недвижимости. В среднем по Украине квадратный метр в жилом доме обойдется в 13 231 грн.
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