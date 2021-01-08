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К концу года цены на жилье в Харькове достигли максимального значения

К концу года цены на жилье в Харькове достигли максимального значения

В декабре 2020 года средние цены реальных продаж на вторичном рынке жилья Харькова достигли максимального значения – эквивалент 730 долларов за квадратный метр.

Об этом Finance.ua сообщили в Харьковском агентстве недвижимости.

По оценкам экспертов, это на 14,5 выше, чем средняя цена продаж за аналогичный период 2019 года, и на 7,3% выше, чем средняя цена продаж за весь 2020 год.

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В сравнении со средней ценой продаж за весь 2020 год средняя цена жилья в декабре тут выросла на 92 доллара за квадратный метр.

Отмечается, что данный показатель формируется на основе реальных договоренностей, к которым в конечном итоге пришли продавец и покупатель объекта, и поэтому достаточно объективно отражает ценовую ситуацию на рынке.


Инфографика: Харьковское агентство недвижимости

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минрегионе подсчитали себестоимость строительства квадратного метра жилой недвижимости. В среднем по Украине квадратный метр в жилом доме обойдется в 13 231 грн.

Справка Finance.ua:

  • Дороже всего обойдется строительство многоквартирного дома в Киеве – 15 465 грн/кв. м. Самое дешевое строительство – в Кировоградской (11 246 грн/кв. м) и Закарпатской (11 486 грн/кв. м) областях.
  • В декабре 2020 года на рынке новостроек Киева самые высокие цены на жилье зафиксированы в Печерском районе, где стоимость квадратного метра составляет 60 359 грн

Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог ипотечных кредитов.

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По материалам Finance.UA
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