Стоимость квартир в разных районах столицы (инфографика)

В декабре 2020 года на рынке новостроек Киева самые высокие цены на жилье зафиксированы в Печерском районе, где стоимость квадратного метра составляет 60 359 грн.
Об этом свидетельствуют данные портала “СтройОбзор”.
Утверждается, что самые бюджетные квартиры в Соломенском и Святошинском районах.
Цены в разных районах Киева:
Если говорить о станциях метро, самая высокая стоимость квартир возле метро «Крещатик», где средняя цена в новостройке на сегодня составляет 134 117 грн. за кв. м. Затем следует «Кловская» с показателями 104 900 грн. за кв. м. Третий месяц подряд в ТОП попадает станция «Арсенальная» – 74 167 грн. за кв. м.
Самые бюджетные дома возводят возле станций «Позняки» , где средняя стоимость квадратного метра составляет 22 883 грн., «Бориспольская» – 22 669 грн. и «Шулявская» – 22 020 грн. за «квадрат».
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