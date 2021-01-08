0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 435 0

Стоимость квартир в разных районах столицы (инфографика)

Стоимость квартир в разных районах столицы (инфографика)

В декабре 2020 года на рынке новостроек Киева самые высокие цены на жилье зафиксированы в Печерском районе, где стоимость квадратного метра составляет 60 359 грн.

Об этом свидетельствуют данные портала “СтройОбзор”.

Утверждается, что самые бюджетные квартиры в Соломенском и Святошинском районах.

Цены в разных районах Киева:

  • Печерский – 60 360 грн/м2;
  • Шевченковский – 40 510 грн/м2;
  • Оболонский – 33 930 грн/м2;
  • Подольский – 33 490 грн/м2;
  • Голосеевский – 31 980 грн/м2;
  • Днепровский – 31 390 грн/м2;
  • Деснянский – 25 400 грн/м2;
  • Дарницкий – 24 960 грн/м2;
  • Святошинский – 24 940 грн/м2;
  • Соломенский – 23 680 грн/м2.

Если говорить о станциях метро, самая высокая стоимость квартир возле метро «Крещатик», где средняя цена в новостройке на сегодня составляет 134 117 грн. за кв. м. Затем следует «Кловская» с показателями 104 900 грн. за кв. м. Третий месяц подряд в ТОП попадает станция «Арсенальная» – 74 167 грн. за кв. м.

Самые бюджетные дома возводят возле станций «Позняки» , где средняя стоимость квадратного метра составляет 22 883 грн., «Бориспольская» – 22 669 грн. и «Шулявская» – 22 020 грн. за «квадрат».

Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог ипотечных кредитов.

Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог. 🏡

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.