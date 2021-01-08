Стоимость квартир в разных районах столицы (инфографика)

В декабре 2020 года на рынке новостроек Киева самые высокие цены на жилье зафиксированы в Печерском районе, где стоимость квадратного метра составляет 60 359 грн.

Об этом свидетельствуют данные портала “СтройОбзор”.

Утверждается, что самые бюджетные квартиры в Соломенском и Святошинском районах.

Цены в разных районах Киева:

Печерский – 60 360 грн/м2;

Шевченковский – 40 510 грн/м2;

Оболонский – 33 930 грн/м2;

Подольский – 33 490 грн/м2;

Голосеевский – 31 980 грн/м2;

Днепровский – 31 390 грн/м2;

Деснянский – 25 400 грн/м2;

Дарницкий – 24 960 грн/м2;

Святошинский – 24 940 грн/м2;

Соломенский – 23 680 грн/м2.

Если говорить о станциях метро, самая высокая стоимость квартир возле метро «Крещатик», где средняя цена в новостройке на сегодня составляет 134 117 грн. за кв. м. Затем следует «Кловская» с показателями 104 900 грн. за кв. м. Третий месяц подряд в ТОП попадает станция «Арсенальная» – 74 167 грн. за кв. м.

Самые бюджетные дома возводят возле станций «Позняки» , где средняя стоимость квадратного метра составляет 22 883 грн., «Бориспольская» – 22 669 грн. и «Шулявская» – 22 020 грн. за «квадрат».

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