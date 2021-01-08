Минрегион рассчитал среднюю стоимость «квадрата» жилья в 2020

В Министерстве развития общин и территорий Украины подсчитали себестоимость строительства квадратного метра жилой недвижимости. 18 декабря 2020 года Минрегион обнародовал на официальном сайте приказ № 311 «О показателях опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины по состоянию на 01 октября 2020 года». Цены определены для 24-х регионов, отдельно в столице и общегосударственный показатель.

В среднем по Украине квадратный метр в жилом доме обойдется в 13 231 грн.

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Напомним, в декабре 2019 года Минрегион прогнозировал, что среднегодовые показатели средней стоимости сооружения жилья для государства составят в 2020 году – 13 635 грн/кв. м.

Самые высокие показатели. Согласно обнародованной Минрегионом информации, дороже всего обойдется строительство многоквартирного дома в Киеве – 15 465 грн/кв. м. Среди областей тройку лидеров с самым высоким показателем средней стоимости сооружения жилья возглавляют Харьковская (13 907 грн/кв. м), Донецкая (13 898 грн/кв. м) и Черниговская (13 248 грн/кв. м).

Самое дешевое строительство в Кировоградской (11 246 грн/кв. м), Закарпатской (11 486 грн/кв. м) и Житомирской областях (11 631 грн/кв. м).

Средняя стоимость не отражает рыночных цен на квартиры. Этот показатель применяется при расчетах объемов бюджетных инвестиций на строительство жилья для граждан, нуждающихся в государственной поддержке.

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