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Названы основные злоупотребления облгазов, на которые жалуются украинцы

Названы основные злоупотребления облгазов, на которые жалуются украинцы

В Консультационный центр ГазПравда поступает все больше обращений от бытовых потребителей газа, которые намерены сменить поставщика природного газа, однако сталкиваются с противодействием прежних поставщиков, аффилированных с облгазами.

Об этом сообщается на сайте ГазПравда.

Нарушениями новогодне-рождественского периода стали:

  • присвоение нескольких ЕІС-кодов одному и тому же потребителю;
  • возвращение потребителя к прежнему поставщику без ведома самого потребителя;
  • завышение объемов потребления;
  • отключение домохозяйств от газоснабжения по вымышленным причинам прямо посреди зимы.

«Чтобы получить более выгодную цену на газ, люди стали менять поставщика, однако довольно часто сталкиваются с противодействием от прежнего поставщика, который упорно не хочет отпускать своих клиентов, шантажируя их отключением газа, проверками и доначислением дополнительных объемов потребления. Наиболее цинично себя ведет Лубныгаз и его «дочка» ТД Лубныгаз. Именно поэтому ГазПравда помогает потребителям готовить претензии и жалобы потребителей, так как ненаказанное зло быстро растет», — отметила координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети «Опора» Татьяна Бойко.


Инфографика: ГазПравда

Кроме того, группа облгазов продолжает применять так называемые «температурные коэффициенты» вопреки прямому запрету НКРЭКУ. Несмотря на внесенные изменения в Кодекс ГРС и Типовойдоговор распределения природного газа с ноября 2020 года в части учета потребленного газа исключительно по показаниям счетчика (без учета так называемых «температурных» коэффициентов), Операторы ГРМС и далее продолжают их применять к бытовым потребителям.

Справка Finance.ua:

  • Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предлагает с 1 февраля на год ограничить цену газа для «уязвимых потребителей», а к таковым отнесено все население, на основе формулы «хаб минус».
  • В Украине любой гражданин может сменить поставщика газа. В одном многоквартирном доме по закону могут работать десятки разных поставщиков, с разными тарифами и условиями.

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По материалам Finance.UA
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