Названы основные злоупотребления облгазов, на которые жалуются украинцы

В Консультационный центр ГазПравда поступает все больше обращений от бытовых потребителей газа, которые намерены сменить поставщика природного газа, однако сталкиваются с противодействием прежних поставщиков, аффилированных с облгазами.
Об этом сообщается на сайте ГазПравда.
Нарушениями новогодне-рождественского периода стали:
«Чтобы получить более выгодную цену на газ, люди стали менять поставщика, однако довольно часто сталкиваются с противодействием от прежнего поставщика, который упорно не хочет отпускать своих клиентов, шантажируя их отключением газа, проверками и доначислением дополнительных объемов потребления. Наиболее цинично себя ведет Лубныгаз и его «дочка» ТД Лубныгаз. Именно поэтому ГазПравда помогает потребителям готовить претензии и жалобы потребителей, так как ненаказанное зло быстро растет», — отметила координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети «Опора» Татьяна Бойко.
Инфографика: ГазПравда
Кроме того, группа облгазов продолжает применять так называемые «температурные коэффициенты» вопреки прямому запрету НКРЭКУ. Несмотря на внесенные изменения в Кодекс ГРС и Типовойдоговор распределения природного газа с ноября 2020 года в части учета потребленного газа исключительно по показаниям счетчика (без учета так называемых «температурных» коэффициентов), Операторы ГРМС и далее продолжают их применять к бытовым потребителям.
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