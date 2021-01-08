Правительство продлило действие Госпрограммы по обеспечению молодежи жильем

Правительство Украины своим решением продлило действие Государственной программы по обеспечению молодежи жильем до 2023 года. Администрирование программы молодежного жилищного кредитования осуществляет Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству.
Об этом говорится на сайте фонда.
Цель. Решение Правительства создает законодательную основу для обеспечения собственным жильем молодых семей по всей стране на значительно более выгодных условиях, чем те, что предлагают банковские учреждения. Следующим шагом к достижению этой цели должно стать финансирование молодежной жилищной программы в пределах, предусмотренных бюджетными запросами Госмолодежьжилья.
Проблема обеспечения молодежи жильем остается одной из самых актуальных для Украины, ее нерешенность является одной из причин миграции украинской молодежи за границу. Ведь большинство молодых семей не имеют экономической возможности без поддержки государства получить доступ на рынок жилья. По данным Госстата, на квартирном учете в местных органах власти состоят более 657 тысяч граждан, из них более 68 тысяч – молодежь.
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На 1.07.2020 г. в открытых реестрах Госмолодежьжилья зарегистрировано 7513 заявлений граждан для участия в Государственной программе обеспечения молодежи жильем на 2013-2020 гг.
Результаты программы. В течение 2013-2020 гг. (по состоянию на 1 июля 2020 г.) в соответствии с Государственной программой обеспечения молодежи жильем на 2013-2020 гг. было профинансировано 1 млрд 10,6 млн грн, в том числе из государственного бюджета – 317,6 млн грн, из местных бюджетов – 693 млн грн.
За счет этих средств выдано 2237 льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья.
Так же отметим, что в 2015-2020 гг. расходов на жилищное кредитование молодежи из общего фонда государственного бюджета Украины предусмотрено не было. Финансирование программы осуществлялось за счет средств местных бюджетов и специального фонда госбюджета (уставного капитала Госмолодежьжилья).
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