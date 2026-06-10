Полицейским и спасателям повысят зарплаты Сегодня 16:01 — Личные финансы

Полицейский в Украине

Верховная Рада поддержала законопроект, который усиливает социальные гарантии для спасателей и полицейских. Решение было принято 269 голосами народных депутатов.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

неудовлетворительному уровню оплаты труда работников полиции и оттоку профессиональных кадров. Авторы законопроекта № 6506−1 отмечают, что Закон Украины «О Национальной полиции» не содержит минимальных гарантий денежного довольствия полицейских, что приводит к

Новые гарантии для ГСЧС и полиции

Законопроект предусматривает установление минимального уровня денежного довольствия на уровне 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (сейчас это не менее 33 280 грн). Исключение — курсанты (слушатели) вузов со специфическими условиями обучения, которые осуществляют подготовку полицейских.

Также обновляется система надбавок за выслугу лет и структура выплат.

«Размер денежного довольствия полицейского учитывает его должность, специальное звание, срок службы в полиции, интенсивность и условия службы, квалификацию, наличие ученой степени и/или ученого звания», — говорится в пояснительной записке.

Денежное довольствие полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты состоит из:

должностного оклада,

оклада по специальному званию,

надбавки за выслугу лет,

премии,

других видов денежного довольствия (в том числе постоянного характера и единовременные), которые определены Кабинетом Министров Украины.

Применение новых условий начисления денежного довольствия планируется с 1 января 2027 года.

За полицейскими, которые временно проходят службу за пределами Украины, сохраняется выплата в национальной валюте и выплачивается вознаграждение в иностранной валюте по нормам, которые определяет Кабинет Министров Украины.

Закон предусматривает, что денежное довольствие полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты подлежит индексации в соответствии с законом.

Почему это важно

По словам министра, подразделения ГСЧС и Национальной полиции работают в непрерывном режиме в условиях войны. Они ликвидируют последствия российских обстрелов, проводят эвакуацию людей, тушат пожары, документируют военные преступления и обеспечивают правопорядок.

Клименко подчеркнул, что государство должно обеспечить этим работникам достойный уровень денежного довольствия, учитывая сложность и риски их службы.

«Это важное решение об уважении к службе. Люди, которые ежедневно первыми приходят на помощь и остаются на страже безопасности в самые тяжелые для страны времена», — отметил министр внутренних дел.

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