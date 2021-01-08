0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 190 0

Зеленский поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения

Зеленский поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения

Президент Владимир Зеленский поставил Кабмину задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения, заявив, что правительство не может позволить рост цены для граждан.

Об этом он сказал во время энергетического совещания по вопросу с тарифами на газ для населения, передает Офис президента.

«Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке из-за погодных условий и по другим причинам, которые сложились в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан», – подчеркнул Владимир Зеленский.

На совещании было сообщено, что Кабинет министров готовит системные решения по выстраиванию баланса на энергетическом рынке.

Читайте также: На сколько подорожает коммуналка в Украине: расчет для одной семьи

Юрий Витренко представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установлению цены, которая была бы справедливой с точки зрения потребителя.

Решения, которые обсуждались на энергетическом совещании, предусматривают также сохранение макрофинансовой стабильности, развитие честной конкуренции на рынке и помогут избежать финансового дисбаланса.

Напомним, ранее “сообщалось,“https://news.finance.ua/ua/news/-/485190/vitrenko-proponuye-povernuty-regulyuvannya-tsiny-gazu-dlya-naselennya что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предлагает с 1 февраля на год ограничить цену газа для “уязвимых потребителей”, а к таковым отнесено все население, на основе формулы “хаб минус”.

Справка Finance.ua:

  • Ранее газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины” повысила цену газа для бытовых клиентов на 14% в январе.
  • Правительство с 1 января утвердило фиксированную цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за кВт-час.
  • С 1 января в Украине возрос тариф на холодную воду для 44 населенных пунктов. Например, в Киеве за каждый кубометр вместо 22,9 придется платить 24,29 грн.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:АП
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.