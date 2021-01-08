Зеленский поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения

Президент Владимир Зеленский поставил Кабмину задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения, заявив, что правительство не может позволить рост цены для граждан.

Об этом он сказал во время энергетического совещания по вопросу с тарифами на газ для населения, передает Офис президента.

«Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке из-за погодных условий и по другим причинам, которые сложились в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан», – подчеркнул Владимир Зеленский.

На совещании было сообщено, что Кабинет министров готовит системные решения по выстраиванию баланса на энергетическом рынке.

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Юрий Витренко представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установлению цены, которая была бы справедливой с точки зрения потребителя.

Решения, которые обсуждались на энергетическом совещании, предусматривают также сохранение макрофинансовой стабильности, развитие честной конкуренции на рынке и помогут избежать финансового дисбаланса.

Напомним, ранее “сообщалось,“https://news.finance.ua/ua/news/-/485190/vitrenko-proponuye-povernuty-regulyuvannya-tsiny-gazu-dlya-naselennya что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предлагает с 1 февраля на год ограничить цену газа для “уязвимых потребителей”, а к таковым отнесено все население, на основе формулы “хаб минус”.

Справка Finance.ua:

Ранее газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины” повысила цену газа для бытовых клиентов на 14% в январе.

Правительство с 1 января утвердило фиксированную цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за кВт-час.