Зеленский поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения

Президент Владимир Зеленский поставил Кабмину задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения, заявив, что правительство не может позволить рост цены для граждан.
Об этом он сказал во время энергетического совещания по вопросу с тарифами на газ для населения, передает Офис президента.
«Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке из-за погодных условий и по другим причинам, которые сложились в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан», – подчеркнул Владимир Зеленский.
На совещании было сообщено, что Кабинет министров готовит системные решения по выстраиванию баланса на энергетическом рынке.
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Юрий Витренко представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установлению цены, которая была бы справедливой с точки зрения потребителя.
Решения, которые обсуждались на энергетическом совещании, предусматривают также сохранение макрофинансовой стабильности, развитие честной конкуренции на рынке и помогут избежать финансового дисбаланса.
Напомним, ранее “сообщалось,“https://news.finance.ua/ua/news/-/485190/vitrenko-proponuye-povernuty-regulyuvannya-tsiny-gazu-dlya-naselennya что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предлагает с 1 февраля на год ограничить цену газа для “уязвимых потребителей”, а к таковым отнесено все население, на основе формулы “хаб минус”.
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