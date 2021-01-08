В регистрациях прошлого года 4 из 5 авто были зарубежным секонд-хендом

Эксперты подсчитали количество подержанных иномарок, легализованных в Украине в 2020 году. Об этом сообщает Укравтопром.

В последний месяц 2020 года на украинские номера перешли более 40 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввозенных из-за рубежа.

Большее количество регистраций зарубежного секонд-хенда фиксировалось только 22 месяца назад.

По сравнению с декабрем прошлого года регистрации подержанных иномарок выросли на 31%.

Напомним, самыми популярными моделями на вторичном рынке стали:

VOLKSWAGEN PASSAT – 19 332 (зарегистрированные авто в 2020 году);

– 19 332 (зарегистрированные авто в 2020 году); SKODA OCTAVIA – 17 021 авто;

– 17 021 авто; VOLKSWAGEN GOLF – 15 343 авто;

– 15 343 авто; RENAULT MEGANE – 13 885 авто;

– 13 885 авто; FORD FOCUS – 13 475 авто.

Справка Finance.ua:

Октябрь стал одним из самых удачных месяцев для рынка б/у авто Украины за весь непростой 2020 год. Известно, что в октябре в нашей стране были проведены 80 903 сделки по перепродаже транспорта – большее их количество было только в сентябре (82 500 продаж) и июле (93 535 продаж).