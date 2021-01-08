В регистрациях прошлого года 4 из 5 авто были зарубежным секонд-хендом

Эксперты подсчитали количество подержанных иномарок, легализованных в Украине в 2020 году. Об этом сообщает Укравтопром.
В последний месяц 2020 года на украинские номера перешли более 40 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввозенных из-за рубежа.
Большее количество регистраций зарубежного секонд-хенда фиксировалось только 22 месяца назад.
По сравнению с декабрем прошлого года регистрации подержанных иномарок выросли на 31%.
Напомним, самыми популярными моделями на вторичном рынке стали:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Держать иностранную валюту все менее выгодно: НБУ ожидает снижения долларизации экономики до 15%6 ч. назад - 4361 10
Ставки по банковским депозитам упали до обоснованного минимума - Рожкова8 ч. назад - 3000 10
Депутаты предлагают повысить минимальные зарплаты украинцам9 ч. назад - 3232 9
В Украине запустят национальную цифровую валюту CBDC12 ч. назад - 3035 8
Украинцы будут получать по две пенсии: кого не коснется реформаВчера, 16:06 - 7378 8
Названа цена на земли в случае открытия рынка в июле 2021 годаВчера, 21:00 - 42335 1
Держать иностранную валюту все менее выгодно: НБУ ожидает снижения долларизации экономики до 15%6 ч. назад - 4361 10
Что нужно знать о декларировании доходов за 2020 год11 ч. назад - 3732
Депутаты предлагают повысить минимальные зарплаты украинцам9 ч. назад - 3232 9
В Украине запустят национальную цифровую валюту CBDC12 ч. назад - 3035 8
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году08.01.2021, 12:45 - 249
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)06.01.2021, 11:54 - 1152
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 1641
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 1804 4
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 871