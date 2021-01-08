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В регистрациях прошлого года 4 из 5 авто были зарубежным секонд-хендом

В регистрациях прошлого года 4 из 5 авто были зарубежным секонд-хендом

Эксперты подсчитали количество подержанных иномарок, легализованных в Украине в 2020 году. Об этом сообщает Укравтопром.

В последний месяц 2020 года на украинские номера перешли более 40 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввозенных из-за рубежа.

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Большее количество регистраций зарубежного секонд-хенда фиксировалось только 22 месяца назад.

По сравнению с декабрем прошлого года регистрации подержанных иномарок выросли на 31%.

Напомним, самыми популярными моделями на вторичном рынке стали:

  • VOLKSWAGEN PASSAT – 19 332 (зарегистрированные авто в 2020 году);
  • SKODA OCTAVIA – 17 021 авто;
  • VOLKSWAGEN GOLF – 15 343 авто;
  • RENAULT MEGANE – 13 885 авто;
  • FORD FOCUS – 13 475 авто.

Справка Finance.ua:

  • Октябрь стал одним из самых удачных месяцев для рынка б/у авто Украины за весь непростой 2020 год. Известно, что в октябре в нашей стране были проведены 80 903 сделки по перепродаже транспорта – большее их количество было только в сентябре (82 500 продаж) и июле (93 535 продаж).
  • 28 октября Кабинет министров Украины согласовал проект постановления, позволяющего привлекать к ответственности владельцев машин на европейской регистрации. Отныне полиция будет выявлять транспортные средства, временно ввезенные на территорию Украины более чем на 30 дней, а также принимать к ним соответствующие меры.
По материалам Finance.UA
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