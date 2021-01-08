У кого и сколько денег взяла в кредит Украина в 2020 году

Журналисты выяснили, у кого и сколько денег одолжило государство.
В июле Министерство финансов разместило еврооблигации на сумму 2 млрд долларов (55,4 млрд грн) с погашением в марте 2033 года. Часть суммы направили на выкуп существующих еврооблигаций со сроком погашения в 2021-2022 годах, еще часть – на финансирование дефицита государственного бюджета.
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В начале года Украина объявила о выпуске 10-летних еврооблигаций (проценты будут начисляться по ставке 4,375% годовых), конечный срок их погашения – январь 2030 года. В результате Украина привлекла 33,9 млрд грн (1,25 млрд евро), средства направили на финансирование государственного бюджета.
Значительную часть заимствований Украины составил кредит от Международного валютного фонда. Напомним, в июне МВФ одобрил программу Stand-by объемом 5 млрд долларов на 18 месяцев. 12 июня Украине перечислили первую часть денег в размере 55,2 млрд грн. Еще один транш власти рассчитывали получить до конца года, но по ряду причин переговоры затормозились.
17 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что очередной кредит от МВФ Украина ориентировочно получит в феврале-марте 2021 года, если не будет «сюрпризов».
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Еще 15 млрд грн (500 млн евро) составил кредит от Евросоюза в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи. 8,3 млрд грн (250 млн евро) Украина привлекла от американской продовольственной компании Cargill Financial Services International. По условиям договора, средства брали по ставке 5,95% годовых с погашением через 3 года, а также по ставке 6,85% годовых с погашением через 5 лет.
Кроме того, 2,7 млрд грн (96 млн долларов) Украина получила от Международного банка реконструкции и развития в рамках проектов «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины» и «Улучшение здравоохранения на службе у людей». До конца года Украина рассчитывает получить от МБРР 170 млн долларов.
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