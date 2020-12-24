В 2020 году украинцы потратили по 3 тысячи гривен на погашение госдолга - Счетная палата

Руководитель Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что дополнительных расходов из государственного бюджета на увеличение заработных плат для помощников народных депутатов в декабре не было.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

“Я хочу привести две цифры. Каждая седьмая гривна доходов госбюджета идет на обслуживание долга. Каждый украинец за обслуживание госдолга заплатил по 3 тыс. грн. Другими словами, каждый из нас, вы, я, остальные украинцев в 2020 году потратили по 3 тысячи грн на обслуживание госдолга”, – сказал Пацкан.

Читайте также: На выплату госдолга пошла каждая восьмая гривна бюджета-2020 – Счетная палата

Несмотря на то, что все страны живут в долг, долговую политику можно сбалансировать, делая заимствования дольше, с меньшими процентами.

“А если говорить о заимствованиях на внутреннем рынке, они являются короткими, и за гораздо большие проценты”, – добавил он.

Глава Счетной палаты отметил, что самая большая проблема госбюджета Украины – это заимствования, которые составляют его треть.

“В госбюджете на 2020 год на погашение госдолга изначально было предусмотрено 346 млрд грн. А по факту, по состоянию на 1 декабря уже потрачено 357,4 млрд грн. И эта сумма к концу года вырастет.

Из позитива – общий объем доходов в госбюджет за январь-ноябрь действительно вырос. Перевыполнение плана — на 3,3 млрд грн. Меньше оптимизма относительно расходов. В январе-ноябре расходы на 101 млрд грн меньше плана. Недовыполнение плана – это Государственная таможенная служба.

Но хочу напомнить, что в апреле показатели бюджета были скорректированы. Доходы, например, были сокращены на 116 млрд грн. Поэтому сейчас должен констатировать, что последние месяцы происходило перевыполнение доходов Государственной налоговой службой. А самые большие пробелы действительно в Государственной таможенной службе”, – сказал Пацкан.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫