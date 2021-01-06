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В течение 15 лет Украина должна выплатить МВФ более $11 млрд

В течение 15 лет Украина должна выплатить МВФ более $11 млрд

Начиная с 2021-го по 2036-й год включительно Украина должна будет выплатить Международному валютному фонду (МВФ) $11,3 млрд, или 8,06 млрд специальных прав заимствований (SDR).

Об этом свидетельствует график выплат, опубликованный на сайте организации.

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При этом наибольшая сумма придется на 2023 год – 1,98 млрд SDR, или $2,79 млрд.

Примечательно, что с 2028 года объем необходимых выплат стремительно падает. Например, в 2036 году государство должно 428 тыс. SDR – $603 тыс.

Стоит отметить, что указанный график выплат МВФ не учитывает еще двух траншей, на которые Украина рассчитывает в нынешнем году. Для сравнения, в принятом законе о госбюджете на 2021 год доходы главной сметы страны составляют 1,092 трлн грн (по текущему курсу НБУ – $384,5 млрд).

По материалам УБР
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