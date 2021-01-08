Прибавки к пенсиям за стаж пересчитают дважды: кто и сколько получит

В Украине в 2021 году надбавки к пенсиям за стаж повысят дважды: в июле и в декабре. В результате за 10 «дополнительных лет» будут доплачивать на 16,5 грн больше.

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Это следует из решения о повышении прожиточного минимума (ПМ) для нетрудоспособных, которое предусмотрено в принятом бюджете страны, пишет «Обозреватель».

Так, размер надбавки за сверхнормативный стаж составляет до 1% ПМ. В июле он увеличится на 8,5 грн, а в декабре еще на 8 грн за год.

«За каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1 процент размера пенсии, но не более чем на 1 процент минимального размера пенсии по возрасту. Имеющийся у лица сверхнормативный страховой стаж не может быть ограничен», – говорится в законе.

К примеру, если у женщины есть 40 лет стажа, на данный момент она имеет право на прибавку в размере 176,9 грн, с июля – 185,4 грн, а с декабря – 193,4 грн.