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Украинцы будут получать по две пенсии: кого не коснется реформа

Украинцы будут получать по две пенсии: кого не коснется реформа

В Украине уже через несколько лет могут запустить накопительные пенсии. Каждого работника обяжут часть зарплаты откладывать на специальном счету. Собранные деньги будут хранить и инвестировать фонды, пока украинец не достигнет пенсионного возраста. Потом можно будет получить вторую выплату. Однако такое нововведение коснется не всех.

В частности, сейчас есть несколько проектов запуска накопительного уровня. Одни предлагают собирать взносы с тех, кто не достиг возраста 35 лет. Другие же хотят ввести накопительные пенсии для тех, кому еще не исполнилось 50 лет. Остальные украинцы (в частности, действующие пенсионеры) будут получать те же выплаты, что и сейчас.

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На государственные пенсии будут иметь право и те украинцы, которых затронет новая пенсионная реформа. Они будут иметь право на две выплаты: одну из государственного Пенсионного фонда, а вторую – с собственного накопительного счета.

Такая схема работает во многих западных странах. Однако в Украине есть высокие риски: слишком большая инфляция (накопления могут сгореть), мало инструментов для инвестиций (полноценно не работает фондовый рынок, есть риск банкротства и хищения средств).

Как рассказали в комментарии Обозревателю экс-министр соцполитики Андрей Рева и старшая научная сотрудница Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко, при запланированном властями размере взноса 4% зарплаты, в лучшем случае вторая пенсия составит те самые 4%. И это при условии, что накопительному фонду удастся приумножить собранные средства, чтобы компенсировать инфляцию и расходы на администрирование.

Средняя зарплата в Украине составляет около 12 тыс. грн. Предположим, что украинец постоянно получал среднюю зарплату и в течение 20 лет исправно выплачивал взносы на “вторую пенсию”. В таком случае он сможет следующие 20 лет (с 60-ти до 80-ти) получать те же 400 грн.

Отметим, что номинальный размер второй пенсии будет меняться, но реальная стоимость будущей пенсии при взносе в 4% не будет превышать 4% от средней зарплаты. Единственный способ значительно увеличить размер “прибавки” – добиться значительного роста зарплат украинцев и вывести их из тени.

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По материалам Обозреватель
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