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Киев вошел в топ-20 городов для удаленной работы в 2021 году

Киев вошел в топ-20 городов для удаленной работы в 2021 году

Украинская столица заняла 20 место в рейтинге лучших городов для дистанционной работы в 2021 году по версии туристического издания Big 7 Travel. Об этом свидетельствуют данные рейтинга.

“Не удивительно, что мир работников на удаленке и цифровых кочевников быстро растет. Со всё большим стремлением к независимой рабочей среде в сочетании со свободой передвижения, удаленная работа следует в основную сферу”, – отмечают исследователи.

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Чтобы составить рейтинг, эксперты собрали основные данные и оценили доступность ресурсов, среди которых:

  • наличие специальных виз для “цифровых кочевников”;
  • наличие лучших коворкингов, дружеские профессиональные сообщества;
  • стоимость жилья и пропитания;
  • инфраструктура.

Относительно Киева в Big 7 Travel отметили, что в Киеве есть возможность не только выгодно работать онлайн, но и исследовать уникальную культуру на сэкономленные деньги.

Основная десятка городов рейтинга выглядит так:

  • Таллинн, Эстония;
  • Тбилиси, Грузия;
  • Белград, Сербия;
  • Бали, Индонезия;
  • Чиангмай, Таиланд;
  • Берлин, Германия;
  • Сингапур;
  • Буэнос-Айрес, Аргентина;
  • Ханой, Вьетнам;
  • Любляна, Словения.
По материалам Finance.UA
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