Киев вошел в топ-20 городов для удаленной работы в 2021 году

Украинская столица заняла 20 место в рейтинге лучших городов для дистанционной работы в 2021 году по версии туристического издания Big 7 Travel. Об этом свидетельствуют данные рейтинга.

“Не удивительно, что мир работников на удаленке и цифровых кочевников быстро растет. Со всё большим стремлением к независимой рабочей среде в сочетании со свободой передвижения, удаленная работа следует в основную сферу”, – отмечают исследователи.

Читайте также: «Удаленка» или работа в офисах: что предпочитают украинцы

Чтобы составить рейтинг, эксперты собрали основные данные и оценили доступность ресурсов, среди которых:

наличие специальных виз для “цифровых кочевников”;

наличие лучших коворкингов, дружеские профессиональные сообщества;

стоимость жилья и пропитания;

инфраструктура.

Относительно Киева в Big 7 Travel отметили, что в Киеве есть возможность не только выгодно работать онлайн, но и исследовать уникальную культуру на сэкономленные деньги.

Основная десятка городов рейтинга выглядит так: