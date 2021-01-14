Киев вошел в топ-20 городов для удаленной работы в 2021 году

Украинская столица заняла 20 место в рейтинге лучших городов для дистанционной работы в 2021 году по версии туристического издания Big 7 Travel. Об этом свидетельствуют данные рейтинга.
“Не удивительно, что мир работников на удаленке и цифровых кочевников быстро растет. Со всё большим стремлением к независимой рабочей среде в сочетании со свободой передвижения, удаленная работа следует в основную сферу”, – отмечают исследователи.
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Чтобы составить рейтинг, эксперты собрали основные данные и оценили доступность ресурсов, среди которых:
Относительно Киева в Big 7 Travel отметили, что в Киеве есть возможность не только выгодно работать онлайн, но и исследовать уникальную культуру на сэкономленные деньги.
Основная десятка городов рейтинга выглядит так:
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