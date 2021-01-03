Зеленский снова задекларировал миллионы гривен роялти от «Квартал 95»

Президент Владимир Зеленский задекларировал получение более 4,5 миллионов гривен роялти от деятельности компаний «Квартал 95» и ООО «Киностолица».
Его декларации о существенном изменении имущественного положения были обнародованы на сайте Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) 4 января 2021 года.
В частности, в первом документе Зеленский указал получение 30 декабря 2020 года роялти в размере 1 млн 48 тысяч грн и 3 млн 306 тысяч 832 грн от «Квартал 95».
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Во втором документе глава государства указал получение 30 декабря роялти в размере 235 тысяч грн от ООО «Киностолица».
Сумма полученных им в конце 2020 года выплат за право использования интеллектуальной собственности составляет 4 млн 589 тысяч 832 грн.
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