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Зеленский снова задекларировал миллионы гривен роялти от «Квартал 95»

Зеленский снова задекларировал миллионы гривен роялти от «Квартал 95»

Президент Владимир Зеленский задекларировал получение более 4,5 миллионов гривен роялти от деятельности компаний «Квартал 95» и ООО «Киностолица».

Его декларации о существенном изменении имущественного положения были обнародованы на сайте Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) 4 января 2021 года.

В частности, в первом документе Зеленский указал получение 30 декабря 2020 года роялти в размере 1 млн 48 тысяч грн и 3 млн 306 тысяч 832 грн от «Квартал 95».

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Во втором документе глава государства указал получение 30 декабря роялти в размере 235 тысяч грн от ООО «Киностолица».

Сумма полученных им в конце 2020 года выплат за право использования интеллектуальной собственности составляет 4 млн 589 тысяч 832 грн.

Справка Finance.ua:

  • В 2020 году Зеленский также внес в декларацию получение от студии «Квартал 95» 4 млн 880 тысяч грн роялти, а также 104 тысячи грн компенсации за пользование торговой маркой.
  • В предыдущей декларации Зеленский указал, что доходы его и его семьи в 2019 году составили 28 млн 602 тысячи 468 грн.
  • По данным пресс-службы главы государства, семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 3 млн 600 тысяч грн.
По материалам Дело
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