Зеленский снова задекларировал миллионы гривен роялти от «Квартал 95»

Президент Владимир Зеленский задекларировал получение более 4,5 миллионов гривен роялти от деятельности компаний «Квартал 95» и ООО «Киностолица».

Его декларации о существенном изменении имущественного положения были обнародованы на сайте Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) 4 января 2021 года.

В частности, в первом документе Зеленский указал получение 30 декабря 2020 года роялти в размере 1 млн 48 тысяч грн и 3 млн 306 тысяч 832 грн от «Квартал 95».

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Во втором документе глава государства указал получение 30 декабря роялти в размере 235 тысяч грн от ООО «Киностолица».

Сумма полученных им в конце 2020 года выплат за право использования интеллектуальной собственности составляет 4 млн 589 тысяч 832 грн.

Справка Finance.ua:

В 2020 году Зеленский также внес в декларацию получение от студии «Квартал 95» 4 млн 880 тысяч грн роялти, а также 104 тысячи грн компенсации за пользование торговой маркой.

В предыдущей декларации Зеленский указал, что доходы его и его семьи в 2019 году составили 28 млн 602 тысячи 468 грн.