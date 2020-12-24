В Украине подорожала вода: сколько стоит куб с января

С 1 января в Украине вырос тариф на холодную воду для 44 населенных пунктов. К примеру, в Киеве за каждый кубометр вместо 22,9 придется платить 27,35 грн. Семья, которая потребляет 15 кубов холодной воды, будет платить на 66,7 грн в месяц больше (410,2 грн).

Об этом говорится в решении Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пишет Обозреватель.

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Новые цены рассчитывала местная власть, после они обращались к регулятору с просьбой повысить тарифы.

Тарифы вырастут в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Ивано-Франковске и т.д. Для примера, в Киеве сейчас 13,44 грн нужно платить за водоснабжение и 9,55 грн за водоотвод. В сумме это 22,99 грн за каждый кубометр воды.

С 1 января 2021-го цены увеличатся до 14,74 грн за водоснабжение и 9,55 грн за водоотвод. В сумме придется платить уже 27,35 грн за каждый куб.

Почему подорожала вода:

такое подорожание объясняют ростом заработных плат на 12%, подорожанием электроэнергии на 12%. Также на 11% больше приходится платить за реагенты, на 40% подорожали ремонты и на 15% капитальные инвестиции.

“В соответствии с заявками предприятий, тарифы на водоснабжение вырастут в среднем на 21%, водоотвод подорожает на 23%. Предприятия аргументировали необходимость повышения тарифа ростом зарплат сотрудников, ростом цен на горюче-смазочные материалы, реагенты и электроэнергию”, – разъяснили в НКРЭКУ.