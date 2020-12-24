Украинцы должны заплатить налоги за машины: когда и сколько

Украинцы в 2021-м должны заплатить налоги за свои машины в том случае, если их стоимость составляет не менее 375 минималок (2,2 млн грн) и возраст не превышает 5 лет.

Об этом говорится в 267-й статье Налогового кодекса Украины. Стоимость машин оценивает Министерство развитие экономики. На сайте ведомства публикуют полный список автомобилей, за которые нужно заплатить налог. Сейчас таких около 213 моделей.

“Налоговые уведомления-решения об уплате суммы налога и соответствующие платежные реквизиты направляются налогоплательщику контролирующим органом в порядке, определенном статьей 42 настоящего Кодекса, до 1 июля базового налогового года”, – говорится в Налоговом кодексе.

Если же не заплатить в течение 60 дней, сумма налога будет расти. Если заплатить в первые 90 дней – плюс 10% к штрафу, после 90 дней – 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут арестовать (так называемый налоговый залог).

Пользоваться машиной можно и в залоге, но продать или подарить ее не получится. Более того, налоговики имеют право забрать автомобиль, продать его, из полученной суммы получить платеж, а сдачу вернуть уже бывшему собственнику автомобиля. Правда, такая ситуация – большая редкость. Зачастую должники после налогового залога сразу же платят по счетам.

Физические лица – предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).