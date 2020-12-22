Украинским водителям готовят сюрприз с правами - нужно всего 30 минут

В государственном предприятии «Документ» сообщили, что они ввели новую и довольно удобную услугу, благодаря которой можно будет обменять водительское удостоверение в “паспортном сервисе” в кратчайшие сроки, пишет Автотема.
Данная услуга будет полезна тем, кто обменивает свое впервые выданное двухгодичное временное водительское удостоверение на постоянное.
Кто может воспользоваться сервисом – водитель, который хочет заменить удостоверение старого образца на новое, или же те, кто потерял или испортил удостоверение или просто хочет обновить в нем свое фото.
Также услуга может оказаться полезной для тех, кто намерен изменить транслитерацию своего имени или фамилии, кто поменял имя или фамилию, или же сменил пол. Срок действия нового водительского удостоверения – 30 лет.
Пока услуга будет работать только в столице. Оформить документы можно в ТРЦ “Универмаг “Украина”.
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