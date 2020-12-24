Что ждать от курса на этой неделе?

За прошедшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,3-1,9%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,83 до 28,35 грн (+1,9%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании “УкрДилинг”, за это же время выросли с 28,20/28,23 до 28,29/28,32 (+0,3%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 28,00/28,27 до 28,15/28,41 (+0,5%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,0% до 0,9%, отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Alpari.

Напомним, на прошлой неделе МВФ и Украина провели переговоры в онлайн-формате. Стороны “сверили часы” относительно выполнения пунктов прошлых договоренностей. Приезд миссии Фонда в Украину состоится в январе после Новогодних праздников. А пока Кабмин решил взять кредит сроком на 6 месяцев у Deutsche Bank на сумму в 350 млн долларов США. Это прямое следствие срыва договоренностей с Международными финансовыми организациями осенью этого года, когда возник конфликт между Конституционным судом Украины и антикоррупционными органами. Все это создает дополнительное давление на гривну, говорит Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.

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Также стоит отметить, что в конце минувшей недели Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2021 год, который Верховная Рада приняла 15декабря. Доходы бюджета предусмотрены в размере 1,092 трлн грн, расходы – 1,347 трлн грн. Дефицит бюджета по отношению к ВВП составляет 5,5% или 246,6 млрд грн.

В бюджет заложен рост ВВП на 4,6% и инфляция на уровне 7,3%. Среднегодовой курс доллара, по которому рассчитывается госбюджет-2021, составляет 29,1 грн.

Следует сказать, что курс, заложенный в бюджете – техническая величина, для перевода ожидаемых валютных поступлений и выплат в гривну. Ни НБУ, ни Кабмин не имеют обязательств довести курс именно до этого уровня, или поддерживать его на этом уровне. Фактический курс может быть как выше, так и ниже этой величины.

Со слов Андрея Гойлова, аналитика RoboForex, на этой неделе по курсу доллара США против гривны ожидается укрепления в зону 28,40-28,50. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, продолжит расти к отметке 34,80.

По мнению Вадима Иосуба, старшего аналитика Alpari, на начавшейся неделе стоит ожидать незначительный рост курса доллара к гривне.

“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,4 грн, а наличный доллар в банках – около 28,3/28,5 грн”, – прогнозирует эксперт.