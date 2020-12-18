Курс гривны, тарифы: украинцы озвучили ожидания на 2021 год

Украинцы имеют преимущественно негативные ожидания относительно развития социально-экономической ситуации в стране в 2021 году. Лишь 15% считают, что в новом году гривна станет более стабильной, противоположного мнения придерживаются 75% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда “Демократические инициативы” и КМИС.

Украинцы имеют преимущественно негативные ожидания относительно развития социально-экономической ситуации в стране в 2021 году. Лишь 15% считают, что в новом году гривна станет более стабильной, 25% ожидают роста благосостояния, 12% считают возможным уменьшение тарифов. По борьбе с пандемией мнения разделились, 45% украинцев считают, что эпидемия будет преодолена, 46% – что нет.



Инфографика фонда “Демократические инициативы”

Негативные ожидания украинцы имеют также и относительно наступления мира на Донбассе, улучшения ситуации с верховенством права и снижения уровня преступности. Около 20% верят, что в 2021 году на Донбассе воцарится мир, в наказание коррупционеров верят всего 10% граждан, столько же – в снижение уровня преступности. Чуть больше, 18%, ожидают в 2021 году улучшения ситуации со справедливым правосудием.

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Значительно больше украинцев верят в кадровые изменения в органах власти в новом году. 25% считают, что в 2021 году возможны досрочные выборы президента, 33% считают возможными досрочные выборы Верховной Рады, 39% считают, что вероятна смена правительства в течение 2021 года.

Опрос проведен с 5 по 13 декабря 2020 года фондом “Демократические инициативы” совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) среди 2004 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос осуществлен методом личного интервью face-to-face. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.

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