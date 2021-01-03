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Американцы составили рейтинг самых надежных автомобилей и двигателей

Американцы составили рейтинг самых надежных автомобилей и двигателей

Американская компания CarMD, крупный производитель диагностического оборудования, опубликовала результаты исследования надежности двигателей в разрезе брендов и моделей автомобилей CarMD Vehicle Health Index 2020.

Рейтинг формируется на основе опросов автовладельцев, специалисты CarMD анализируют статистические данные о количестве случаев срабатывания индикатора неисправности двигателя (Check Engine).

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Для исследования взяты данные 19,5 миллиона автомобилей, выпущенных с 1996 по 2020 год и находящихся в эксплуатации в США.

Как выяснилось, реже всего «check» на приборной панели загорался у автомобилей Mitsubishi, Mercedes-Benz и Volkswagen.

Самые надежные двигатели по брендам:

1. Mitsubishi — 0,66;
2. Mercedes-Benz — 0,74;
3. Volkswagen — 0,81;
4. Buick — 0,84;
5. Ford — 0,89;
6. Mazda — 0,93;
7. BMW — 0,94;
8. GMC — 0,97;
9. Subaru — 0,99;
10. Cadillac — 0,99.

В списке самых надежных моделей всю первую половину заняли японские производители Toyota и Honda.

Самые надежные модели автомобилей:

1. Toyota Tacoma 2018 — 0,041;
2. Honda CR-V 2015 — 0,050;
3. Toyota Camry 2018 — 0,055;
4. Honda Accord 2017 — 0,060;
5. Toyota Tacoma 2017 — 0,061;
6. Hyundai Santa Fe 2018 — 0,061;
7. Honda CR-V 2014 — 0,065;
8. Ford Explorer 2017 — 0,073;
9. Nissan Rogue 2018 — 0,079;
10. Toyota Tacoma 2016 — 0,080.

По материалам autonews.ua
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