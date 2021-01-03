Американцы составили рейтинг самых надежных автомобилей и двигателей

Американская компания CarMD, крупный производитель диагностического оборудования, опубликовала результаты исследования надежности двигателей в разрезе брендов и моделей автомобилей CarMD Vehicle Health Index 2020.
Рейтинг формируется на основе опросов автовладельцев, специалисты CarMD анализируют статистические данные о количестве случаев срабатывания индикатора неисправности двигателя (Check Engine).
Читайте также: ТОП-5 стран, где можно приобрести дешевые авто
Для исследования взяты данные 19,5 миллиона автомобилей, выпущенных с 1996 по 2020 год и находящихся в эксплуатации в США.
Как выяснилось, реже всего «check» на приборной панели загорался у автомобилей Mitsubishi, Mercedes-Benz и Volkswagen.
Самые надежные двигатели по брендам:
1. Mitsubishi — 0,66;
2. Mercedes-Benz — 0,74;
3. Volkswagen — 0,81;
4. Buick — 0,84;
5. Ford — 0,89;
6. Mazda — 0,93;
7. BMW — 0,94;
8. GMC — 0,97;
9. Subaru — 0,99;
10. Cadillac — 0,99.
В списке самых надежных моделей всю первую половину заняли японские производители Toyota и Honda.
Самые надежные модели автомобилей:
1. Toyota Tacoma 2018 — 0,041;
2. Honda CR-V 2015 — 0,050;
3. Toyota Camry 2018 — 0,055;
4. Honda Accord 2017 — 0,060;
5. Toyota Tacoma 2017 — 0,061;
6. Hyundai Santa Fe 2018 — 0,061;
7. Honda CR-V 2014 — 0,065;
8. Ford Explorer 2017 — 0,073;
9. Nissan Rogue 2018 — 0,079;
10. Toyota Tacoma 2016 — 0,080.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В мире только одна экономика восстановилась в доковидное состояние и начала быстро растиВчера, 21:00 - 5046 8
Спрос на IT-специальности поставил рекорд в 2020 (исследование)9 ч. назад - 1171 6
Бюджет-2020 перевыполнен по доходам на 1,5%4 ч. назад - 247 4
Более 1 млн грн: курс Bitcoin обновил исторический максимум7 ч. назад - 963 4
"Укравтодор" в 2020 г. увеличил экономию на закупках до 9,9 млрд грн13 ч. назад - 223 3
В мире только одна экономика восстановилась в доковидное состояние и начала быстро растиВчера, 21:00 - 5046 8
Курс доллара и цены в 2021 году: экономист сделал прогнозВчера, 19:02 - 1666 3
Спрос на IT-специальности поставил рекорд в 2020 (исследование)9 ч. назад - 1171 6
С 8 января запретят продажу ряда товаров. Но Кабмин расширил список разрешенных7 ч. назад - 1084 1
Стало известно, когда могут ввести платный въезд в ЕС для украинцев4 ч. назад - 1052
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)7 ч. назад - 181
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 1086
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 1447 2
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 741
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 5663 2