Американцы составили рейтинг самых надежных автомобилей и двигателей

Американская компания CarMD, крупный производитель диагностического оборудования, опубликовала результаты исследования надежности двигателей в разрезе брендов и моделей автомобилей CarMD Vehicle Health Index 2020.

Рейтинг формируется на основе опросов автовладельцев, специалисты CarMD анализируют статистические данные о количестве случаев срабатывания индикатора неисправности двигателя (Check Engine).

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Для исследования взяты данные 19,5 миллиона автомобилей, выпущенных с 1996 по 2020 год и находящихся в эксплуатации в США.

Как выяснилось, реже всего «check» на приборной панели загорался у автомобилей Mitsubishi, Mercedes-Benz и Volkswagen.

Самые надежные двигатели по брендам:

1. Mitsubishi — 0,66;

2. Mercedes-Benz — 0,74;

3. Volkswagen — 0,81;

4. Buick — 0,84;

5. Ford — 0,89;

6. Mazda — 0,93;

7. BMW — 0,94;

8. GMC — 0,97;

9. Subaru — 0,99;

10. Cadillac — 0,99.

В списке самых надежных моделей всю первую половину заняли японские производители Toyota и Honda.

Самые надежные модели автомобилей:

1. Toyota Tacoma 2018 — 0,041;

2. Honda CR-V 2015 — 0,050;

3. Toyota Camry 2018 — 0,055;

4. Honda Accord 2017 — 0,060;

5. Toyota Tacoma 2017 — 0,061;

6. Hyundai Santa Fe 2018 — 0,061;

7. Honda CR-V 2014 — 0,065;

8. Ford Explorer 2017 — 0,073;

9. Nissan Rogue 2018 — 0,079;

10. Toyota Tacoma 2016 — 0,080.