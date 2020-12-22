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ТОП-5 стран, где можно приобрести дешевые авто

ТОП-5 стран, где можно приобрести дешевые авто

Как правило, самые дешевые автомобили стоят меньше в странах, которые их производят, передает auto.24tv.

Одним из лидеров рейтинга является Индия. Здесь распространена модель от индийской автомобилестроительной компании Tata Motors. Ее представили на глобальном рынке как “авто по цене всего 2,5 тысячи долларов”.

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Жители Германии тоже могут сравнительно дешево купить “легковушки” отечественного производства. Наиболее востребованы – бюджетные гибридные ультракомпактные ТС, относящиеся к классу «А».

Япония также относится к странам с самыми недорогими автомобилями местного выпуска. Около 40% авторынка составляют небольшие и экономические кей-кары.

Покупатели из Южной Кореи не имеют проблем завышенных пошлин и транспортного налога, поэтому на готовые машины дополнительные наценки не распространяются.

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Замыкает пятерку Франция. Наибольшей популярностью здесь пользуется транспорт, который заботится о сохранении экологии.

Сравнительно невысокие цены на местные машины зафиксировали в США из-за высокой конкуренции, в Италии – ввиду минимального спроса и в Польше, где автопроизводители делают ставку на недорогие авто.

По материалам Газета по-Украински
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