В 2020 уменьшились начисления за отопление и горячую воду

За январь-октябрь этого года украинцам начислено за тепло на 3,9 млрд грн меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На это, в частности, повлияло то, что цена голубого топлива, которое является сырьем для теплоснабжающих предприятий, уменьшалась.
Об этом сообщает Минрегион.
В сообщении отмечается, что в январе-октябре 2020 года за услуги теплоснабжения украинцам насчитали 24,4 млрд грн, тогда как в тот же период 2019 года – 28,3 млрд грн.
В целом за жилищно-коммунальные услуги без учета природного газа и электроэнергии за 10 месяцев текущего года насчитали 53,8 млрд грн, что меньше, чем за аналогичный период в прошлом году – 56,1 млрд грн. В Минрегионе отметили, что большинство предприятий теплоснабжения предоставляют услуги потребителям по тарифам, которые устанавливались в 2018 году.
В частности, тепло и горячая вода подаются в жилища украинцев, несмотря на то, что сумма задолженности населения за эти услуги довольно велика. Задолженность населения за ЖКУ на 1 ноября 2020 года, по данным Госстата, составила 28,6 млрд, из них за теплоснабжение – 16,7 млрд грн.
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