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Эксперт назвал тренды кибератак 2021 года

Эксперт назвал тренды кибератак 2021 года

Фишинговые рассылки на тему пандемии COVID-19, атаки на системы дистанционного обучения и кибершпионаж будут в трендах кибератак 2021 года, заявил глава представительства Check Point Software Technologies Василий Дягилев.

По его словам, COVID-19 не скоро покинет заголовки статей, новости о разработке вакцины и введении новых ограничений продолжат использоваться в фишинговых атаках, как и в 2020 году.

Фармацевтические компании, занимающиеся разработкой вакцины, снова будут подвергаться кибератакам мошенников или хакеров, заинтересованных в эскалации проблемы, ожидает он.

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Другим трендом будут атаки на системы дистанционного обучения, в том числе со стороны школьников. В августе число подобных кибератак, в том числе и от хакеров-тинейджеров, за неделю выросло на 30%. «Школьные хулиганы» продолжат атаковать системы дистанционного обучения, прогнозирует Дягилев.

Также в 2021 году, по его мнению, стоит ожидать и кибератак с целью шпионажа. Так, устройства, помогающие следить за здоровьем, будут собирать данные о самочувствии пользователей, «подключенные автомобили» — следить за передвижениями, а системы «умного» города — накапливать информацию о нашей жизни.

Также по мере развертывания сетей 5G в мире количество подключенных устройств Интернета вещей увеличится, что сделает сети более уязвимыми к масштабным мультивекторным кибератакам.

«Умные» устройства, подключенные к сетям и облакам, по-прежнему являются слабым звеном с точки зрения информационной безопасности: с одной стороны, они не дают полного доступа к своим данным, с другой стороны, имеют особые требования к безопасности, отметил Дягилев.

По материалам РИА Новости
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