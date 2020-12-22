Пандемия вызвала беспрецедентный спрос на десктопы и ноутбуки

Объем поставок персональных компьютеров (ПК), ноутбуков и планшетов в 2020 году достиг 458 млн единиц. Это на 17% больше, чем в 2019 году, подсчитала исследовательская компания Canalys.

Эксперты особо отметили, что только в четвертом квартале 2020 поставки увеличатся более чем на 35% (по сравнению с октябрем-декабрем 2019 г.) – до 143 млн штук.

Всего в 2020 году производители должны отгрузить 301 млн ноутбуков и ПК (рост год к году – 13%). На 2021-й аналитики спрогнозировали для этой категории гаджетов положительную динамику, но не столь стремительную, +3% и 310 млн устройств.

“Пандемия Covid-19 вызвала беспрецедентный спрос на персональные вычислительные устройства, поскольку люди во всем мире приспосабливались к обучению, работе, созданию и потреблению контента, не выходя из дома”, – подчеркнули в Canalys.

В компании также отметили, что на рынок в начале 2020 года влияли негативные факторы. Например, сбои в производстве из-за локдауна в Китае в первом квартале 2020 года, а также нехватка процессоров и панелей, которая продолжает оказывать негативное воздействие на поставки.

В Canalys констатировали, что еще до пандемии Covid-19 на рынке ПК проявилась устойчивая тенденция по переходу от настольных компьютеров к ноутбукам. Коронакризис существенно ускорил этот процесс.

Такие секторы, как финансовый, правительственный и образовательный традиционно предпочитали настольные компьютеры ноутбукам. Но даже они в 2020-м начали миграцию на более мобильные устройства, чтобы обеспечить бесперебойный рабочий процесс.