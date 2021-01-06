Возвращение техосмотра: к чему готовиться украинским автомобилистам

Долгое время на сайте Мининфраструктуры длится обсуждение проекта Закона о техосмотре. И хотя обсуждение еще продолжается, а проект пока не стал Законом, в МВД уже закупили передвижные лаборатории для придорожной проверки технического состояния автомобилей.
Об этом пишет AUTO-Consulting.
Как сообщил на своей странице в Facebook заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, представители патрульной полиции смогут проверять техническое состояние тех транспортных средств, которые подлежат обязательному техническому контролю. Это относится к коммерческому транспорту, транспорту, который перевозит пассажиров и опасные грузы.
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Передвижные лаборатории оснащены специальным сертифицированным оборудованием. Патрульная полиция будет проверять суммарный люфт рулевого управления; параметры света фар; содержание дымности в отработавших газах дизельных или газодизельных двигателей; содержание оксида углерода и углеводорода в отработавших газах автомобилей, работающих на бензине или сжиженном газе; остаточную высоту рисунка протектора шин; светопропускную способность стекол; шумность работы транспортного средства.
Контроль транспортных средств по перевозке пассажиров будет проводиться в местах их стоянки, а также – в начальных, промежуточных или конечных пунктах их маршрутов. Или во время въезда/выезда из гаражей, стоянок и т.д.
По результатам проверки, полицейским будет составлен Акт соответствия технического состояния транспортного средства и его оборудования в двух экземплярах. А все данные измерений, указанные в Акте, будут использованы в качестве доказательств, на основе которых полицейский сможет принимать решение о привлечении водителя к административной ответственности.
На передвижных техстанциях будут работать полицейские, которые прошли специальную подготовку. А сами техстанции распределят по всем регионам Украины.
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