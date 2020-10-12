0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 378 0

Возвращение обязательного техосмотра: в Украине его не смогут пройти 3 млн. авто

Возвращение обязательного техосмотра: в Украине его не смогут пройти 3 млн. авто

В октябре глава Мининфраструктуры Владислав Криклий сообщал, что законопроект о возвращении обязательного технического контроля (ранее техосмотра) осталось согласовать с Государственной регуляторной службой.

Читайте также: В Украине вернут обязательный техосмотр легковых автомобилей

Чего ожидать от возвращения ОТК и какие вызовы предстанут перед 7 миллионами владельцев легковых авто в Украине, рассказали глава общественного союза «Субъекты тестирования транспорта на пригодность к эксплуатации» (ГС СТТ) Игорь Черненко и первый заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Украины Юрий Смольянинов.

Напомним, обязательный техосмотр для легковых автомобилей в Украине отменили в 2011 году.

“Техосмотр нужен на 100 процентов. Понимаю проблему для тех, кто его будет проходить. Есть транспортные средства, которые по своим техническим характеристикам в принципе не соответствуют нормам. Во многих старых моделях авто не предусмотрены катализаторы. Они не имеют шансов пройти этот осмотр. Таких машин около 2,5-3 миллионов. Но всегда можно попытаться найти выход. Считаю, что не обязательно полностью ограничивать эксплуатацию такого транспортного средства. Здесь уже вопросы к специалистам экологической и технологической безопасности. Лаборатории проверяют транспортные средства на основании тех требований, которые определяются техническими условиями. Как эти условия прописать, так лаборатории и будут проводить осмотр”, – отметил Юрий Смольянинов.

Что предлагают. Правильно бы было сделать переходный период. Или ввести ограничение передвижения для таких транспортных средств по определенным участкам дорог.

Сервис оформления электронных полисов автогражданки 🚙

“Возвращение легкового обязательного технического контроля предусмотрено Соглашением об ассоциации с ЕС, и это будет способствовать повышению безопасности дорожного движения. Но любую правильную идею можно испортить ужасной реализацией”, – делится своими опасениями Игорь Черненко.

С 2012 года технический контроль осуществляют частные и государственные предприятия под контролем государства. Но с 2017 года определенные предприятия пытаются данную сферу монополизировать.

“В 2019 году было издано постановление №46 Кабинета Министров Украины, которое устанавливает механизм для монополизации данной сферы. И вот сейчас, после 46 постановления Кабинета Министров Украины мы имеем законопроект Мининфраструктуры, который является очередной попыткой завершить монополизацию. Как пример, законопроект предусматривает отстранение государства от контроля за предприятиями, осуществляющими технический контроль, и передачу этих функций негосударственному «Бюро», которое будет контролироваться предприятиями-монополистами. Кроме того, ни одного механизма для улучшения качества проверок технического состояния автомобилей законопроектом не предусмотрено. То есть его целью является не повышение безопасности дорожного движения, а очередная попытка монополизировать данную сферу и увеличить прибыль данных монополистов”, – отметил он.

Справка Finance.ua:

  • В феврале этого года Министерство инфраструктуры Украины выложило у себя на сайте законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны» для обсуждения общественности.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.