Возвращение обязательного техосмотра: в Украине его не смогут пройти 3 млн. авто

В октябре глава Мининфраструктуры Владислав Криклий сообщал, что законопроект о возвращении обязательного технического контроля (ранее техосмотра) осталось согласовать с Государственной регуляторной службой.

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Чего ожидать от возвращения ОТК и какие вызовы предстанут перед 7 миллионами владельцев легковых авто в Украине, рассказали глава общественного союза «Субъекты тестирования транспорта на пригодность к эксплуатации» (ГС СТТ) Игорь Черненко и первый заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Украины Юрий Смольянинов.

Напомним, обязательный техосмотр для легковых автомобилей в Украине отменили в 2011 году.

“Техосмотр нужен на 100 процентов. Понимаю проблему для тех, кто его будет проходить. Есть транспортные средства, которые по своим техническим характеристикам в принципе не соответствуют нормам. Во многих старых моделях авто не предусмотрены катализаторы. Они не имеют шансов пройти этот осмотр. Таких машин около 2,5-3 миллионов. Но всегда можно попытаться найти выход. Считаю, что не обязательно полностью ограничивать эксплуатацию такого транспортного средства. Здесь уже вопросы к специалистам экологической и технологической безопасности. Лаборатории проверяют транспортные средства на основании тех требований, которые определяются техническими условиями. Как эти условия прописать, так лаборатории и будут проводить осмотр”, – отметил Юрий Смольянинов.

Что предлагают. Правильно бы было сделать переходный период. Или ввести ограничение передвижения для таких транспортных средств по определенным участкам дорог.

“Возвращение легкового обязательного технического контроля предусмотрено Соглашением об ассоциации с ЕС, и это будет способствовать повышению безопасности дорожного движения. Но любую правильную идею можно испортить ужасной реализацией”, – делится своими опасениями Игорь Черненко.

С 2012 года технический контроль осуществляют частные и государственные предприятия под контролем государства. Но с 2017 года определенные предприятия пытаются данную сферу монополизировать.

“В 2019 году было издано постановление №46 Кабинета Министров Украины, которое устанавливает механизм для монополизации данной сферы. И вот сейчас, после 46 постановления Кабинета Министров Украины мы имеем законопроект Мининфраструктуры, который является очередной попыткой завершить монополизацию. Как пример, законопроект предусматривает отстранение государства от контроля за предприятиями, осуществляющими технический контроль, и передачу этих функций негосударственному «Бюро», которое будет контролироваться предприятиями-монополистами. Кроме того, ни одного механизма для улучшения качества проверок технического состояния автомобилей законопроектом не предусмотрено. То есть его целью является не повышение безопасности дорожного движения, а очередная попытка монополизировать данную сферу и увеличить прибыль данных монополистов”, – отметил он.

Справка Finance.ua: