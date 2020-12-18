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Денег на вакцины от Covid-19 не хватает, но их обещают найти в бюджете - Минфин

Денег на вакцины от Covid-19 не хватает, но их обещают найти в бюджете - Минфин

Заложенных в бюджете 2,6 млрд грн не хватит для вакцинации всех украинцев от Covid-19. Но правительство сможет найти необходимые средства в бюджете.

Об этом в сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью LB.ua.

“Если, например, министр здравоохранения Максим Степанов скажет: завтра нужны деньги на вакцины, мы их найдем в бюджете этого года. Сколько потребуется”, – заверил министр.

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Сергей Марченко соглашается, что заложенных в бюджете на следующий год средств не хватит для вакцинации всех украинцев.

“Чтобы искать деньги, нужно сформулировать потребность. Сколько и где. Так, заложенных в бюджете 2,6 млрд – недостаточно, чтобы вакцинировать всех. Поэтому мы помогали Минздраву договориться с COVAX – программой ВОЗ по вакцинации от коронавируса людей в странах с низким и средним уровнем доходов”, – рассказал Сергей Марченко.

По словам министра, правительство не в состоянии сегодня финансировать здравоохранение на уровне 5% ВВП, как этого требует закон “О медицинских гарантиях”, но готово максимально поддержать нужды медицины.

“Вся сумма на медицинские гарантии в 2019 году – 75 млрд грн. В 2021-м по сравнению с 2019-м – плюс 49 млрд грн. Это большие суммы. Говорят: надо больше. Хорошо, я не против. Есть два варианта – увеличить доходную часть за счет роста налогов. Или, условно говоря, у кого забрать расходы. С первым вариантом критически сложно. Через парламент никакой закон об увеличении налогов не пройдет. А сейчас тем более. Но при этом никто не предложил вариантов, у кого отобрать эти 50 млрд грн”, – резюмировал Марченко.

По материалам lb.ua
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