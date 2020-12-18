Степанов рассказал, когда Украина получит вакцину от коронавируса и появится ли она в аптеках

Центр общественного здоровья обнародовал план вакцинации украинцев от коронавируса. Документ пока официально не утвержден, но прививки будут делать в четыре этапа: с января по апрель 2021 года; с апреля по июнь; с июня по сентябрь и с сентября по март 2022 года.

О перспективах вакцинации украинцев от COVID-19 и ее появлении в стране в эфире Завтрака с 1+1 рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он отметил, что Центр общественного здоровья не утверждает план вакцинации, а только участвует в разработке документа. Сам план утверждает Министерство здравоохранения.

“Что касается этапов вакцинации, то многое будет зависеть от того, когда именно и в каком объеме мы начнем получать вакцину. Сейчас мы на завершающей стадии переговоров. На данный момент четко известно, что в рамках механизма “Ковакс” мы получим вакцину в конце первого – начале второго квартала. Это восемь миллионов доз. Первый транш составит 1,2 млн доз”, – говорит Степанов.

По его словам, первые вакцины могут появиться в Украине уже в начале февраля 2021 года. “Для того, чтобы начать вакцинацию первоочередных категорий граждан. Первый этап – это медицинские работники, работающие в больницах, где принимают больных коронавирусом; военнослужащие и люди, находящиеся в специализированных учреждениях – уязвимая категория населения”, – говорит Степанов.

Министр прогнозирует, что на украинском коммерческом рынке (в аптеках) вакцина от коронавируса не появится в ближайшие месяцы. “Очень большой спрос у компаний-производителей”, – говорит глава Минздрава.

Справка Finance.ua:

Украинское правительство надеется, что вакцина от коронавируса будет бесплатной для всего населения.

Иностранцы, в том числе и граждане Украины, смогут вакцинироваться от коронавируса в Польше на таких же условиях, как поляки.