Степанов рассказал, когда Украина получит вакцину от коронавируса и появится ли она в аптеках

Центр общественного здоровья обнародовал план вакцинации украинцев от коронавируса. Документ пока официально не утвержден, но прививки будут делать в четыре этапа: с января по апрель 2021 года; с апреля по июнь; с июня по сентябрь и с сентября по март 2022 года.
О перспективах вакцинации украинцев от COVID-19 и ее появлении в стране в эфире Завтрака с 1+1 рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Он отметил, что Центр общественного здоровья не утверждает план вакцинации, а только участвует в разработке документа. Сам план утверждает Министерство здравоохранения.
“Что касается этапов вакцинации, то многое будет зависеть от того, когда именно и в каком объеме мы начнем получать вакцину. Сейчас мы на завершающей стадии переговоров. На данный момент четко известно, что в рамках механизма “Ковакс” мы получим вакцину в конце первого – начале второго квартала. Это восемь миллионов доз. Первый транш составит 1,2 млн доз”, – говорит Степанов.
По его словам, первые вакцины могут появиться в Украине уже в начале февраля 2021 года. “Для того, чтобы начать вакцинацию первоочередных категорий граждан. Первый этап – это медицинские работники, работающие в больницах, где принимают больных коронавирусом; военнослужащие и люди, находящиеся в специализированных учреждениях – уязвимая категория населения”, – говорит Степанов.
Министр прогнозирует, что на украинском коммерческом рынке (в аптеках) вакцина от коронавируса не появится в ближайшие месяцы. “Очень большой спрос у компаний-производителей”, – говорит глава Минздрава.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский рассказал, что будет следующим шагом "Большой стройки"Вчера, 11:12 - 2627 13
Dragon Capital покупает банк у депутата НовинскогоВчера, 16:47 - 1749 4
"Датагруп" покупает 100% акций оператора VoliaВчера, 15:45 - 1442 4
Минцифры запустило платформу с данными об украинской IT-экосистемеВчера, 15:36 - 404 3
Украинцы назвали приемлемый размер пенсииВчера, 17:00 - 4761 1
Как молодым семьям получить беспроцентный кредит на строительство жилья (инфографика)Вчера, 16:09 - 3250 1
Зеленский рассказал, что будет следующим шагом "Большой стройки"Вчера, 11:12 - 2627 13
Dragon Capital покупает банк у депутата НовинскогоВчера, 16:47 - 1749 4
Популярный мировой автопроизводитель находится на грани банкротстваВчера, 19:46 - 1661
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутникамиВчера, 12:10 - 136
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 2334
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 3603 2
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1862 2
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 1998