0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 117 0

ЕС официально утвердил первую вакцину от коронавируса

ЕС официально утвердил первую вакцину от коронавируса

Европейская комиссия выдала разрешение на использование вакцины, разработанной BioNTech и Pfizer, что делает ее первой вакциной COVID-19, разрешенной в ЕС.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Читайте также: СМИ узнали цену вакцины Pfizer для Евросоюза

Это разрешение следует за положительной научной рекомендацией, основанной на тщательной оценке безопасности, эффективности и качества вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам.

“Сегодня мы добавим важную главу в историю европейского успеха. Мы одобрили первую безопасную и эффективную вакцину против COVID-19. Вскоре появятся новые вакцины. Дозы вакцины, утвержденные сегодня, будут доступны для всех стран ЕС, в одно и то же время, на одних и тех же условиях. Грядущие европейские дни вакцинации также станут великим моментом единства. Это хороший способ закончить этот тяжелый год и начать перелистывать страницу этой пандемии”, – сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

1 декабря BioNTech и Pfizer подали официальную заявку на получение разрешения на продажу. Европейскому агентству по лекарственным средствам удалось очень быстро оценить заявку.

На основании положительного заключения агентства Еврокомиссия проверила все элементы, подтверждающие разрешение на маркетинг, и проконсультировалась с государствами-членами перед выдачей разрешения.

Комиссия, государства-члены и компания в настоящее время работают над поставкой первых доз 26 декабря, чтобы дни вакцинации в ЕС могли начаться уже на следующий день после этого.

Поставки будут происходить в декабре и на постоянной еженедельной основе в течение следующих месяцев. Распределение полных 200 миллионов доз планируется завершить к сентябрю 2021 года. Комиссия и государства-члены работают над активацией дополнительных 100 миллионов доз.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.