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Amazon рассказала о своём аналоге спутникового интернета Илона Маска

Amazon рассказала о своём аналоге спутникового интернета Илона Маска

Amazon представила конструкцию антенн для приёма сигнала собственных спутников в рамках проекта Project Kuiper. Сообщается, что инженерам удалось существенно удешевить и уменьшить конструкцию: это позволит эффективно конкурировать с пришедшей на рынок раньше остальных SpaceX с её Starlink.

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Гонка за высокоскоростной спутниковый интернет в самом разгаре. Starlink уже запустила открытый бета-тест. На пятки наступает британская OneWeb, планирующая к лету 2022 года обеспечить полное покрытие каждого дюйма земного шара. Не менее амбициозный проект готовит компания Джеффа Безоса.

Amazon продемонстрировала конструкцию спутниковой антенны, рассказав некоторые подробности работы устройства. Сообщается, что при диаметре принимающей поверхности в 40 см удастся обеспечить стабильную скорость на уровне 400 Мбит/с. Одновременно с этим есть возможность трансляции потоковой передачи видео в 4К с геостационарных спутников, космических аппаратов, расположенных на высоте примерно 35 тысяч километров.

Новый проект Amazon Kuiper уже получил одобрение Федеральной комиссии по связи на запуск группы из 3236 спутников, которая расположится на высоте от 590 до 630 км над поверхностью Земли. Представители компании делают акцент на доступности оборудования для конечных пользователей без потери производительности.

Напомним, что полный комплект для подключения к спутниковому интернету Starlink стоит $499 и ещё $99 в месяц. Amazon не называет точных цен, но планирует вложить в проект не менее $10 миллиардов.

По материалам 4PDA
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