Microsoft разрабатывает собственные процессоры

Корпорация Microsoft начала работать над разработкой собственных процессоров для использования на серверных компьютерах и ноутбуках. Компания хочет уменьшить зависимость от чиповой технологии Intel Corp.
Об этом сообщает Bloomberg.
Как сообщается, Microsoft использует дизайн британской компании Arm Ltd. для создания процессора, который будет использоваться в центрах обработки данных. Также компания ведет разработку еще одного чипа для питания ноутбуков серии Surfac.
Американская компания Amazon уже успешно внедрила собственные процессоры и утверждает, что они более дешевые и более производительные по сравнению с кремниевыми чипами, которые продает Intel.
“Поскольку кремний – это фундаментальный строительный материал, мы инвестируем в собственные разработки в сферах проектирования и производства, а также развиваем и укрепляем партнерские отношения с широким кругом поставщиков микросхем”, – сказал представитель Microsoft Фрэнк Шоу.
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