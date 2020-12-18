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Microsoft разрабатывает собственные процессоры

Microsoft разрабатывает собственные процессоры

Корпорация Microsoft начала работать над разработкой собственных процессоров для использования на серверных компьютерах и ноутбуках. Компания хочет уменьшить зависимость от чиповой технологии Intel Corp.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, Microsoft использует дизайн британской компании Arm Ltd. для создания процессора, который будет использоваться в центрах обработки данных. Также компания ведет разработку еще одного чипа для питания ноутбуков серии Surfac.

Американская компания Amazon уже успешно внедрила собственные процессоры и утверждает, что они более дешевые и более производительные по сравнению с кремниевыми чипами, которые продает Intel.

“Поскольку кремний – это фундаментальный строительный материал, мы инвестируем в собственные разработки в сферах проектирования и производства, а также развиваем и укрепляем партнерские отношения с широким кругом поставщиков микросхем”, – сказал представитель Microsoft Фрэнк Шоу.

По материалам РБК-Украина
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