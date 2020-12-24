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Компания SimpliSafe создала «умный» свитер (видео)

Компания SimpliSafe создала «умный» свитер (видео)

Во время пандемии коронавируса одним из самых острых вопросов стало постоянное соблюдение социальной дистанции. Компания SimpliSafe создала свитер, способный подать сигнал, если кто-либо подойдёт к его хозяину слишком близко.

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Медики и правительства разных стран то и дело советуют гражданам придерживаться социальной дистанции. Это значительно снижает риск заражения. Чаще всего речь идёт о двух метрах — наиболее безопасном расстоянии между говорящими людьми. Вот только как определить нужную дистанцию, не ходить же всюду с линейкой? Простое решение предлагает компания SimpliSafe, занимающаяся системами безопасности. Social Distancing Sweater будет сигнализировать всякий раз, когда кто-то приближается к носителю ближе чем на два метра.

Свитер может не только определять расстояние до ближайших людей, но и радовать владельца яркими огоньками, ведь он выполнен в новогоднем стиле. Компания SimpliSafe планирует продать ограниченное количество Social Distancing Sweater, оснащённых специальными измерительными датчиками. Однако всю электронику придётся докупать отдельно.

Вся выручка поступит на счёт Национальной некоммерческой организации NeighborWorks America. Это поможет обеспечить финансированием специальный фонд, поддерживающий семьи, столкнувшиеся с экономическими трудностями из-за коронавируса.

По материалам internetua.com
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