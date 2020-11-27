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Xiaomi выпустила «умный» дверной замок

Xiaomi выпустила «умный» дверной замок

Сеть компании Xiaomi – Lumi Technology, которая производит продукты умного дома под брендом Aqara, выпустила новый смарт-замок Aqara D100 Smart Door Lock.

У умного дверного замка Aqara D100 нет традиционной горизонтальной ручки. Открытие происходит сразу после считывания отпечатка пальца.

Устройство оснащено чипами двойной безопасности Apple и Xiaomi. Его можно подключить к IoT-платформам Apple HomeKit и Mijia. Для распознавания отпечатков пальцев используется модуль трехмерного полупроводникового распознавания отпечатков шведской компании PB.


Фото: gizmochina.com

Замок поддерживает 7 различных методов разблокировки, в частности введение одноразового или периодического пароля, разблокировка через NFC с поддержкой смарт-браслетов, часов и карт.

В корпус замка встроен двигатель, значительно улучшает скорость отклика. Замок оснащен аккумулятором, обеспечивающим до года автономной работы.

По материалам УКРИНФОРМ
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