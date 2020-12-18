Еда и коммуналка: Госстат показал структуру расходов украинцев

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям за третий квартал 2020 года. Расходы составили 790,139 млрд грн, что на 1,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщается на сайте Госстата.
По данным статистического ведомства, наибольшей статьей расходов за третий квартал 2020 года были “Продукты питания и безалкогольные напитки” – 42,0%.
Расходы домашних хозяйств по статье “Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива” составляют 11,9%.
Далее идут “Транспорт” – 8,8%, “Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики” – 7,9%.
Кроме того, на “Здравоохранение” украинцы тратят 5,7%, на “Одежду и обувь” – 5,0%, на “Предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья” – 3,9%, на “Отдых и культуру” – 3,6%, на “Связь” – 2,9%, на “Рестораны и отели” – 2,7%, на “Образование” – 1,3%, на “Разные товары и услуги” – 4,3%.
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