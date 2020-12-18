Еда и коммуналка: Госстат показал структуру расходов украинцев

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям за третий квартал 2020 года. Расходы составили 790,139 млрд грн, что на 1,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

По данным статистического ведомства, наибольшей статьей расходов за третий квартал 2020 года были “Продукты питания и безалкогольные напитки” – 42,0%.

Расходы домашних хозяйств по статье “Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива” составляют 11,9%.

Далее идут “Транспорт” – 8,8%, “Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики” – 7,9%.

Кроме того, на “Здравоохранение” украинцы тратят 5,7%, на “Одежду и обувь” – 5,0%, на “Предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья” – 3,9%, на “Отдых и культуру” – 3,6%, на “Связь” – 2,9%, на “Рестораны и отели” – 2,7%, на “Образование” – 1,3%, на “Разные товары и услуги” – 4,3%.

Справка Finance.ua

По данным исследования, среднее значение приемлемого для украинцев уровня заработной платы составило 20 328 гривен.

Правительство решило отсрочить повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен после консультаций с международными партнерами. Повышение с 1 июля 2021 г. могло вызвать инфляцию.