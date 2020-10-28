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Шмыгаль: Средняя зарплата в сентябре выросла до максимума с начала года

Шмыгаль: Средняя зарплата в сентябре выросла до максимума с начала года

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что средняя зарплата в сентябре выросла до максимума с начала года и составила почти 12 тысяч гривен.

Об этом он сообщил на своей странице в facebook.

По его словам, основной причиной роста зарплат стало повышение МЗП, а также восстановления деловой активности на рынке занятости.

“Увеличение зарплат в сентябре способствовало и дальнейшему росту потребления населения”, – написал он.

По данным Госстата, сравнительно с августом реальная заработная плата в Украине в сентябре 2020 года выросла на 4,3%. За год она повысилась на 9,7%.

С первого сентября минимальная заработная плата составляет 5000 гривен.

Кабмин хочет поднять “минималку” до 6500 в 2021 году. Но председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что отложил бы такое повышение на полгода.

По материалам Економічна Правда
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