Уникальные линзы очков Apple Glass могут адаптироваться к освещению

Согласно сообщению PhoneArena, компания Apple подала новую патентную заявку в Бюро по патентам и товарным знакам США. Патент называется «Система отображения с локализованными оптическими настройками», также в описании говорится о «локальных оптических настройках».

Источник пишет, что патент относится к умным очкам Apple, которые будут поставляться со специальными линзами. Они будут автоматически настраиваться в зависимости от окружающего освещения. В патенте говорится, что «система регулируемых линз может динамически настраиваться для соответствия различным пользователям и/или различным рабочим ситуациям. Регулируемые модуляторы света могут использоваться для выборочного затемнения частей поля зрения пользователя».

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“Носимая на голове система отображения используется для отображения компьютерно-генерируемого контента, который перекрывает реальные объекты. Яркость реальных объектов может быть выборочно снижена для улучшения видимости компьютерного контента. В частности, можно использовать регулируемый модулятор света с пространственной адресацией для создания тёмной области. Яркий объект реального мира перекрывается созданным компьютером контентом в верхнем правом углу поля зрения пользователя”, – гласит выдержка из описания патента.

То есть вид объекта и его яркость регулируются в соответствии с яркостью реального мира, причем настройки для каждой линзы могут быть индивидуальными.