Apple запатентовала новую функцию в своих смарт-часах

Дисплей будущих Apple Watch, iPhone или любой другой экран Apple может содержать камеру и вспышку камеры, которые будут видны только при необходимости.
Новый патент, который недавно получила компания, частично описывает встраивание камеры и вспышки в дисплей.
“Электронные устройства с двухступенчатым дисплеем” связаны с созданием экрана, который имеет слои с различными технологиями отображения. Якобы он предназначен для любого устройства с экраном, и Apple перечисляет в документе большой список вариантов, но большая часть патента описывает именно Apple Watch.
«Электронные устройства, такие как мобильные телефоны, иногда имеют дисплеи и другие оптические компоненты, такие как камеры и фотовспышки. Включение таких оптических компонентов в электронное устройство может оказаться сложной задачей», — начинается патент.
Далее документ подробно описывает, как маленький экран может включать в себя слои, которые обеспечивают различные функции для Apple Watch.
«Электронное устройство может быть оснащено двухступенчатым дисплеем. Дисплей может иметь внутренний слой с массивом пикселей для отображения изображений и внешний слой, сформированный из модулятора света с массивом ячеек, каждая из которых может быть переведена в прозрачный режим или режим блокировки света», — говорится в документе.
«Когда необходимо захватить изображение, схема управления в электронном устройстве может временно перевести затвор в прозрачный режим, чтобы пропустить свет от вспышки и/или свет, который отражается камерой», — отмечается в патенте.
Этот патент принадлежит восьми изобретателям, включая Джеймса Р. Уилсона. Предыдущая работа этого инженера включает связанные патенты на Apple Glass, которые также могут получить камеры, скрытые, когда они не используются.
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