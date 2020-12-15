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Apple запатентовала новую функцию в своих смарт-часах

Apple запатентовала новую функцию в своих смарт-часах

Дисплей будущих Apple Watch, iPhone или любой другой экран Apple может содержать камеру и вспышку камеры, которые будут видны только при необходимости.

Новый патент, который недавно получила компания, частично описывает встраивание камеры и вспышки в дисплей.

“Электронные устройства с двухступенчатым дисплеем” связаны с созданием экрана, который имеет слои с различными технологиями отображения. Якобы он предназначен для любого устройства с экраном, и Apple перечисляет в документе большой список вариантов, но большая часть патента описывает именно Apple Watch.

«Электронные устройства, такие как мобильные телефоны, иногда имеют дисплеи и другие оптические компоненты, такие как камеры и фотовспышки. Включение таких оптических компонентов в электронное устройство может оказаться сложной задачей», — начинается патент.

Далее документ подробно описывает, как маленький экран может включать в себя слои, которые обеспечивают различные функции для Apple Watch.

«Электронное устройство может быть оснащено двухступенчатым дисплеем. Дисплей может иметь внутренний слой с массивом пикселей для отображения изображений и внешний слой, сформированный из модулятора света с массивом ячеек, каждая из которых может быть переведена в прозрачный режим или режим блокировки света», — говорится в документе.

«Когда необходимо захватить изображение, схема управления в электронном устройстве может временно перевести затвор в прозрачный режим, чтобы пропустить свет от вспышки и/или свет, который отражается камерой», — отмечается в патенте.

Этот патент принадлежит восьми изобретателям, включая Джеймса Р. Уилсона. Предыдущая работа этого инженера включает связанные патенты на Apple Glass, которые также могут получить камеры, скрытые, когда они не используются.

По материалам НВ
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