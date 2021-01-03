Ford построил виртуальный суперкар в реальности (видео)

Американский автомобильный концерн Ford совместно с геймерами создал новый суперкар Team Fordzilla P1, который будет участвовать в игровом турнире. Над виртуальной машиной работало подразделение Ford Old Continent, поскольку автором проекта модели стал штатный дизайнер Ford Артуро Ариньо.
Дизайн суперкара искали в рамках онлайн-голосования, на котором были представлены проекты команд геймеров из Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании. В ходе опроса в Twitter победу с результатом 83,8% одержала работа Ариньо.
Читайте также: Ford представил электрический Transit
Суперкар Team Fordzilla P1 , названный в честь команд геймеров, которые выступают в виртуальных гонках на автомобилях Ford, в итоге построили в виде реальной машины (длина — 4731 мм, ширина — 2000 мм, высота — 895 мм). На создание модели ушло 7 недель работы специалистов, воплотивших экстерьер Артуро Ариньо и интерьер Роберта Энгельманна в реальности.
Заявлено, что в основе машины лежит монокок, накрытый прозрачным «колпаком», но при этом задняя часть суперкара отличается крайне лаконичным дизайном с открытыми элементами ходовой части. Судя по воздухозаборникам за кокпитом, автомобиль приводится в движение двигателем внутреннего сгорания, но технические характеристики Team Fordzilla P1 не названы.
В двухместном салоне есть только мультифункциональный руль-штурвал со встроенным в него дисплеем цифровой панели приборов и цифровыми индикаторами, указывающими на ход виртуальной гонки. Особенностью машины стали геймерские шутки в оформлении экстерьера и интерьера — на кузове появились хэштеги #levelup, напоминающий о постоянном стремлении к совершенствованию, и #liftoff, указывающий на реальное воплощение суперкара из игры. Аббревиатура GLHF (Good Luck, Have Fun — «Удачи и веселья») адресована игрокам, а AFK (Away From Keyboard — «Отошёл от клавиатуры») в салоне перед пассажиром указывает на то, что пользователь пока занят и не может отвечать.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За день до локдауна бизнес не понимает, по каким правилам придется работатьВчера, 16:10 - 1296 9
Вступили в силу новые правила вызова: когда теперь приедет скораяВчера, 13:39 - 2803 6
Зеленский снова задекларировал миллионы гривен роялти от «Квартал 95»Позавчера, 13:47 - 1632 5
Стало известно, когда могут ввести платный въезд в ЕС для украинцевПозавчера, 15:39 - 3215 4
Bitcoin преодолел отметку в $37 тысячВчера, 13:10 - 234 3
Паевой взнос окончательно отмененВчера, 10:13 - 97140 1
Налоги за квартиры: кому придется отдать больше двух тысячВчера, 17:00 - 8108
8 изменений для ФЛП по РРО с 2021 года (инфографика)Вчера, 08:30 - 3228
Вступили в силу новые правила вызова: когда теперь приедет скораяВчера, 13:39 - 2803 6
Украинцам начнут платить по две пенсии: в "Слуге народа" назвали срокиВчера, 15:35 - 2245 3
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)Позавчера, 11:54 - 560
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 1207
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 1522 2
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 761
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 5877 2