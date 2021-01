Ford построил виртуальный суперкар в реальности (видео)

Американский автомобильный концерн Ford совместно с геймерами создал новый суперкар Team Fordzilla P1, который будет участвовать в игровом турнире. Над виртуальной машиной работало подразделение Ford Old Continent, поскольку автором проекта модели стал штатный дизайнер Ford Артуро Ариньо.

Дизайн суперкара искали в рамках онлайн-голосования, на котором были представлены проекты команд геймеров из Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании. В ходе опроса в Twitter победу с результатом 83,8% одержала работа Ариньо.

Читайте также: Ford представил электрический Transit

Суперкар Team Fordzilla P1 , названный в честь команд геймеров, которые выступают в виртуальных гонках на автомобилях Ford, в итоге построили в виде реальной машины (длина — 4731 мм, ширина — 2000 мм, высота — 895 мм). На создание модели ушло 7 недель работы специалистов, воплотивших экстерьер Артуро Ариньо и интерьер Роберта Энгельманна в реальности.

Заявлено, что в основе машины лежит монокок, накрытый прозрачным «колпаком», но при этом задняя часть суперкара отличается крайне лаконичным дизайном с открытыми элементами ходовой части. Судя по воздухозаборникам за кокпитом, автомобиль приводится в движение двигателем внутреннего сгорания, но технические характеристики Team Fordzilla P1 не названы.

В двухместном салоне есть только мультифункциональный руль-штурвал со встроенным в него дисплеем цифровой панели приборов и цифровыми индикаторами, указывающими на ход виртуальной гонки. Особенностью машины стали геймерские шутки в оформлении экстерьера и интерьера — на кузове появились хэштеги #levelup, напоминающий о постоянном стремлении к совершенствованию, и #liftoff, указывающий на реальное воплощение суперкара из игры. Аббревиатура GLHF (Good Luck, Have Fun — «Удачи и веселья») адресована игрокам, а AFK (Away From Keyboard — «Отошёл от клавиатуры») в салоне перед пассажиром указывает на то, что пользователь пока занят и не может отвечать.