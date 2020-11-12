Ford представил электрический Transit (фото)

Американский автопроизводитель Ford представил модель E-Transit – электрическую версию популярного грузового фургона Transit. На рынке авто появится в 2021 году.
Ford E-Transit будет предлагаться в нескольких модификациях. Так, клиенты смогут выбрать среди трех вариантов длины и трех – высоты. Кроме того, машина будет продаваться и с цельнометаллическим кузовом, и в качестве “голого шасси” под надстройку. В зависимости от конфигурации грузоподъемность фургона составит от 1470 до 1724 кг.
Авто оборудовано 269-сильным электромотором с крутящим моментом 429 Нм и батареей емкостью 69 кВт*ч. Запас хода без подзарядки составляет 202 км по циклу EPA.
В США цены на E-Transit будут стартовать от 45 тысяч долларов.
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