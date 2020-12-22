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Microsoft планирует отказаться от паролей в своих программах

Microsoft планирует отказаться от паролей в своих программах

Источники сообщили о планах Microsoft отказаться от паролей в своих продуктах. Компания уже давно говорит о небезопасности такого вида аутентификации.

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Если верить СМИ, клиенты Microsoft смогут перестать использовать пароли уже в 2021 году. По информации источника, компания работает над созданием новых API и пользовательского интерфейса. Они будут использоваться для управления особыми ключами безопасности на основе стандарта FIDO2. Также Microsoft разрабатывает некий «конвергентный портал регистрации», который клиенты использовали бы для контроля этих ключей безопасности. Для пользователя такой способ аутентификации должен быть даже проще — не нужно вводить имя пользователя или пароль.

В Microsoft говорят, что почти 80% кибератак своей целью имеют кражу пароля. Поэтому нужно что-то с этим делать.

По материалам internetua.com
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