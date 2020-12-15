Стала известна дата релиза Windows 10X от Microsoft

По сообщениям сетевых источников, компания Microsoft завершила разработку Windows 10X, которая представляет собой облегчённую версию операционной системы Windows 10. Уже в скором времени состоится запуск версии RTM (Release to Manufacturers), а первые устройства на основе новой программной платформы поступят в продажу во втором квартале следующего года.
Помимо переориентации своих усилий на Windows 10, Microsoft также планирует выпустить Windows 10X в первой половине 2021 года. Microsoft работает над Windows 10X за закрытыми дверями в течение последних нескольких лет и стремится предоставить современную и легкую версию операционной системы для ПК среднего и низкого уровня, а также флагманских складных ПК.
Windows 10X получит новое меню «Пуск» и обновленную коллекцию иконок. Для данной системы Microsoft решила отказаться от плоских и эстетичных живых плиток, чтобы предложить простой интерфейс с меньшим количеством параметров настройки.
Windows 10X будет поставляться без поддержки локальных приложений win32, но Microsoft планирует продвинуть свой новый сервис потоковой передачи приложений Cloud PC, чтобы заполнить этот пробел.
Также стоит отметить, что Windows 10X не будет доступна для бета-тестирования, и ее нельзя установить на текущее оборудование. Как и ChromeOS, Windows 10X будет поставляться только с новыми устройствами.
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