Vivo показала дизайн новых смартфонов X60 и объявила дату презентации

Ранее сообщалось, что линейка смартфонов Vivo X60 дебютирует 28 декабря. Однако теперь Vivo официально подтвердила, что Vivo X60 представят 29 декабря. Ожидается, что линейка будет включать три смартфона: Vivo X60, Vivo X60 Pro и Vivo X60 Pro+.
Компания поделилась рекламным роликом серии Vivo X60, в котором демонстрируется дизайн новинки. Линейка будет оснащена фирменной системой стабилизации изображения второго поколения, а также оптикой Zeiss. На нижней части смартфона присутствует надпись Professional Photography.
Vivo X60 получит 48-мегапиксельную основную камеру с диафрагмой F/1,6, а также сверхширокоукгольную 13-мегапиксельную камеру и 13-мегапиксельную портретную камеру. В Vivo X60 Pro добавлен 8-мегапиксельный перископический модуль с 5-кратным оптическим и до 60-кратным цифровым зумом. Кроме того, Vivo X60 Pro имеет объектив с диафрагмой F/1,48 в основной камере. Обе модели будут оснащены системой стабилизации изображения Vivo второго поколения.
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Что касается Vivo X60 Pro+, то смартфон должен получить L-камеру в другом дизайне, однако характеристики камеры не сообщаются. Предположительно, он будет построен на базе чипсета Snapdragon 888, тогда как Vivo X60 и X60 Pro получат SoC Exynos 1080.
Также смартфоны должны получить экраны Samsung AMOLED с частотой 120 Гц, поддержку быстрой зарядки и новую оболочку OriginOS.
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