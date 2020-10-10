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Vivo представила самый бюджетный смартфон 5G (фото)

Vivo представила самый бюджетный смартфон 5G (фото)

Компания Vivo официально представила новый смартфон Mid Vary 5G, известный как Vivo Y73s 5G. Это самый бюджетный смартфон 5G для Vivo и основной смартфон Vivo, в котором используется чипсет Dimensity 720 от MediaTek.

Об этом сообщает Online Peeps News.

Vivo Y73s 5G имеет 6,44-дюймовый дисплей Full HD + AMOLED. В камере для селфи используется водяной вырез в качестве альтернативы дизайну с дырочками, и это не способствует чрезмерному обновлению заряда. Тем не менее, соотношение сторон 20: 9 поможет отобразить соотношение экрана к телосложению 90,1% и 103% цветовой гаммы NTSC.


Фото: Online Peeps News

Для повышения эффективности чипсет MediaTek Dimension 720 имеет 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x. Он поставляется с 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.1. Слот для карты microSD не будет включен.

Камера содержит тройную настройку камеры с 48-мегапиксельным основным + 8-мегапиксельным сверхшироким + 2-мегапиксельным портретными датчиками и датчиком на 16 МП для селфи. Варианты цифровой камеры включают запись видео в формате 4K и 10-кратный цифровой зум.


Фото: Online Peeps News

Аккумулятор имеет емкость 4100 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт через USB-C и работает под управлением FunTouchOS 10, в основном на базе ОС Android 10. Смартфон будет стоить 299 долларов.

По материалам Комментарии
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