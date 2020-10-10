Vivo представила самый бюджетный смартфон 5G (фото)

Компания Vivo официально представила новый смартфон Mid Vary 5G, известный как Vivo Y73s 5G. Это самый бюджетный смартфон 5G для Vivo и основной смартфон Vivo, в котором используется чипсет Dimensity 720 от MediaTek.
Об этом сообщает Online Peeps News.
Vivo Y73s 5G имеет 6,44-дюймовый дисплей Full HD + AMOLED. В камере для селфи используется водяной вырез в качестве альтернативы дизайну с дырочками, и это не способствует чрезмерному обновлению заряда. Тем не менее, соотношение сторон 20: 9 поможет отобразить соотношение экрана к телосложению 90,1% и 103% цветовой гаммы NTSC.
Фото: Online Peeps News
Для повышения эффективности чипсет MediaTek Dimension 720 имеет 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x. Он поставляется с 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.1. Слот для карты microSD не будет включен.
Камера содержит тройную настройку камеры с 48-мегапиксельным основным + 8-мегапиксельным сверхшироким + 2-мегапиксельным портретными датчиками и датчиком на 16 МП для селфи. Варианты цифровой камеры включают запись видео в формате 4K и 10-кратный цифровой зум.
Фото: Online Peeps News
Аккумулятор имеет емкость 4100 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт через USB-C и работает под управлением FunTouchOS 10, в основном на базе ОС Android 10. Смартфон будет стоить 299 долларов.
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