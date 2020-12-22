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С 2004 года в Украине количество рабочих мест уменьшилось на 8 млн - Любченко

С 2004 года в Украине количество рабочих мест уменьшилось на 8 млн - Любченко

За период с 2004 по 2019 год в Украине количество рабочих мест уменьшилось с 19,2 млн до 11,2 млн.

Об этом в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” сказал председатель Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко.

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“С 1998 года мы ведем персональную базу данных о каждом человеке в части оплаты налогов. Это 22 года, это большой массив информации. И если у нас в 1998 году, когда был первый занесен реестр в базу… Мы имели в 2004 году 19 млн 200 тыс. Рабочих мест… Это выплаченная заработная плата. Все остальное – это фикция. За 10 лет мы уже в 2014 году минус 5 млн. Минус пять миллионов сокращенных рабочих мест. Вот десятилетие утраченное абсолютно в плане сбора рабочей силы в Украине”, – сказал Алексей Любченко.

Он отметил, что в едином реестре есть 44,1 млн записей. Среди них 29,6 млн в возрасте 15-70 лет живут на подконтрольных правительству Украины территориях.

“По итогам прошлого года только 11,2 млн записей мы видим в реестре, которые получили заработные платы. Это и есть реальное количество рабочих мест в Украине в 2019 году… А теперь давайте просто посчитаем, у нас 11,2 млн рабочих мест, 11,3 млн пенсионеров, а теперь давайте предположим, какая должна быть нагрузка на фонд оплаты труда для работодателя, чтобы обеспечить пенсию”, – добавил Любченко.

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По материалам УНН
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