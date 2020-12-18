Visa предложила центробанкам свою систему онлайн-платежей в цифровых валютах

Американская транснациональная корпорация Visa опубликовала исследование, в котором описан принцип работы автономной платежной системы для цифровых валют центральных банков (CBDC).
В документе говорится о преимуществах CBDC и способах их использования в офлайн-режиме.
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В частности, Visa предложила систему, которая будет использовать “технологию с открытым исходным кодом и инфраструктуру открытых ключей”, чтобы сообщения о транзакциях можно было подписывать без необходимости подключения к интернету.
“Получатели могут отправлять подписанные автономные платежные сообщения авторизованному поставщику кошельков с гарантированным расчетом по этим транзакциям, чтобы вывести средства из автономной платежной системы”, — сообщается в документе.
Visa отмечает, что CBDC позволят подключить людей, не имеющих банковских счетов, к “динамичной экосистеме доступных финансовых технологий”.
Код описанного протокола потенциально может быть разработан в будущем.
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