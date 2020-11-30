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Visa выпустит кредитную карту с кешбэком в биткоинах

Visa выпустит кредитную карту с кешбэком в биткоинах

Американская компания Visa и криптостартап BlockFi работают над выпуском кредитных карт с вознаграждением в виде биткоинов.

Об этом пишет Bloomberg.

Пользователи кредитной карты будут получать кешбэк в биткоинах в размере 1,5% от суммы своих покупок. Также они смогут получить сумму в биткоинах, эквивалентную 250 долларам, если сумма покупок за первые три месяца пользования картой превысит $3000.

Стоимость обслуживания карт – $200 в год, а их эмитентом будет Evolve Bank & Trust. В BlockFi надеются, что они начнут выпускаться в начале 2021 года.

Ранее в этом году Visa уже выпустила дебетовую карту с кешбэком в биткоинах вместе со стартапом Fold.

Биткоин подорожал более чем на 160% в этом году.

По материалам НВ
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